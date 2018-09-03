Интернет-издание «Медуза» могло получать гранты от нескольких иностранных организаций

Такая информация, как утверждает в своем расследовании телеканал RT, содержится в финансовой отчетности проекта за прошлый год.

Грантодателями «Медузы» RT называет частный фонд миллиардера Алана Паркера OAK Foundation и шведское правительственное агентство SIDA. Размеры выделенных средств при этом не указаны, однако телеканал отмечает, что они были частично освоены и отнесены к доходам интернет-издания в прошлом году. Вместе с тем указывается, что за отчетный период «Медуза» получила более 340 тысяч евро от «прочих кредиторов». Они в публикации также не называются. Между тем OAK Foundation и SIDA, как пишет RT, были партнерами финансиста Джорджа Сороса. Так, фонд Алана Паркера, по данным телеканала, выделял средства институту Сороса «Открытое общество», который три года назад был признан в России нежелательной организацией. На фоне публикации в Госдуме выразили мнение, что источники финансирования «Медузы» необходимо проверить. В свою очередь, основатель интернет-издания Галина Тимченко пока не прокомментировала расследование RT. «Медуза», напомним, была основана в 2014 году в Латвии.

В прошлом году после принятия закона о статусе иностранных агентов для СМИ в реестр были включены девять изданий. «Медузы» среди них нет.