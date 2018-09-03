МВД Чечни опровергли задержание жителей Аргуна по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям

МВД Чечни опровергает информацию о задержании 40 жителей Аргуна по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Там утверждают, что это «преднамеренная ложь и дезинформация».

Ранее издание «Кавказ.реалии» сообщило, что в конце августа в Аргуне были задержаны около 40 мужчин. При этом их подвергали пыткам.