Мосгорсуд отказался снять Сергея Собянина с выборов мэра Москвы

Иск подавал кандидат от КПРФ Вадим Кумин. Он считает, что действующий градоначальник нарушает законодательство, используя при агитации административный ресурс.

Представитель Собянина Михаил Барщевский заявил в суде, что коммунисты не предоставили в суде ни одного доказательства. Представители Мосгоризбиркома и прокуратуры также попросили оставить иск Кумина без удовлетворения.