Мосгорсуд отказался снять Сергея Собянина с выборов мэра Москвы
Иск подавал кандидат от КПРФ Вадим Кумин. Он считает, что действующий градоначальник нарушает законодательство, используя при агитации административный ресурс.
Представитель Собянина Михаил Барщевский заявил в суде, что коммунисты не предоставили в суде ни одного доказательства. Представители Мосгоризбиркома и прокуратуры также попросили оставить иск Кумина без удовлетворения.
Комментарии6
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johnbmw Евгений Большаков 03 сентября 2018 | 16:04
вот это НЕОЖИДАННОСТЬ ... Кумин "продемонстрировал" свою Независимость? надеется на этом себе голосов срубить?
polsan 03 сентября 2018 | 16:07
Если бы суд снял Собянина с выборов, была бы новость! ))) Но суд же понимает, кто такой Собянин! ))
roony 03 сентября 2018 | 16:16
А кто же воровать будет, кто будет для Путина денежки отмывать ?
zhrv 03 сентября 2018 | 16:22
Имитация иска об имитации выборов?
moskovich 03 сентября 2018 | 16:27
Круговая порука мажет как копоть...
vlad_sabbath 03 сентября 2018 | 16:30
Ну хоть какая-то смешная новость за последнее время )))