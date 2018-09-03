Кремль утверждает, что не имеет отношения к новой программе о Путине, которая стартовала на телеканале Россия-1

Кремль утверждает, что не имеет отношения к новой программе о Владимире Путине, которая стартовала на телеканале Россия-1. Она называется «Москва. Кремль. Путин». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков принял участие в первом выпуске программы.

Первый выпуск программы был полностью посвящен работе и досугу Владимира Путина. Его хвалили, в частности, за смягчение пенсионной реформы, любовь к детям и хорошую физическую форму.

Отношение общественности к новой программе неоднозначное – многие видят в этом проявление «культа личности».