Кремль утверждает, что не имеет отношения к новой программе о Путине, которая стартовала на телеканале Россия-1
Кремль утверждает, что не имеет отношения к новой программе о Владимире Путине, которая стартовала на телеканале Россия-1. Она называется «Москва. Кремль. Путин». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков принял участие в первом выпуске программы.
Первый выпуск программы был полностью посвящен работе и досугу Владимира Путина. Его хвалили, в частности, за смягчение пенсионной реформы, любовь к детям и хорошую физическую форму.
Отношение общественности к новой программе неоднозначное – многие видят в этом проявление «культа личности».
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
putin2018 03 сентября 2018 | 16:03
http://Google.com/+Путин2018
http://Google.com/+Putin2018
http://Google.com/+Putin2O18
http://VK.com/Putin2O18
http://Facebook.com/Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Medium.com/@Putin2O18
http://Putin2O18.Tumblr.com
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 03 сентября 2018 | 16:06
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Twitter.com/Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
danko1 03 сентября 2018 | 16:32
andreykochnev: Поняв, что очередной проект провалился, Кремль открестился от своего детища.
Так Песков и прочие в Кремле после позорной отставки Путина будут говорить, что они к Путину и его преступлениям все 19 лет никакого отношения не имели.
arye_11 03 сентября 2018 | 16:09
putin2018:
Отношение общественности к новой программе неоднозначное – многие видят в этом проявление «культа личности»
____________________________________________________
Да какой там "культ личности".
Начало конца это, а не культ личности.
Нет личности и культа быть не может.
Вконец растерявшийся и обезумевший от злобы майор-неудачник, пройдя метаморфозы судьбы, выкинувшую его на космическую орбиту, возвращается к своему истинному положению - к роли майора-неудачника, не знающего, что его ждет завтра.
tvitov66 03 сентября 2018 | 16:27
"А это не мы" - опять раздалось из-за кремлевского забора ... и главное что ВСЕ ВЕРЯТ!
aleks50 Алексей Клубников 03 сентября 2018 | 16:04
Путялюбы лизоблюды.
lenin3 03 сентября 2018 | 16:09
Первый раз слышу.Неужели есть кто-то,кто добровольно это смотрит?)))
kamen_12 03 сентября 2018 | 16:14
lenin3: Интересная передача, советую посмотреть.
polsan 03 сентября 2018 | 16:18
lenin3: Я вас уверяю, что будет смотреть очень многие, как сторонники, так и противники .... на это и рассчитано!))
kryimzdick 03 сентября 2018 | 16:30
lenin3: Если только в казармах сгоняют.
compare 03 сентября 2018 | 16:11
сколько стоит посмотреть?
platonnekafrin 03 сентября 2018 | 16:16
Больше всех удивлен сам Владимир Владимирович: Какая любовь к детям?! Я даже не знаю имеются ли у меня дети! А про форму спортивную "хорошую", это что, этот что ль - бесфамильный опять вынюхал? Доиграется! Ну а понять с кого, когда и где содрать - за это только вам, спасибо!
noxepy_88 03 сентября 2018 | 16:16
Ничего нового.
"...Мы должны были быстро соображать в этой ситуации, и мы решили прикинуться союзниками Сталина, стать сталинистами, ещё большими, чем он сам, начать перегибать его палку и тем самым саботировать его политику. Всё остальное вы знаете сами..."
yralez 03 сентября 2018 | 16:25
Он уже у нас непорочно зачатый......ватный Бог.
peresvet73 03 сентября 2018 | 16:27
Ну да, конечно! То Кремль диктует, какие конкретно слова нельзя произносить всей стране, а тут - целый сериал, и без разрешения!
bobiksdoh 03 сентября 2018 | 16:27
И стоит только горячо любимому вождю склеить ласты, как с тех же экранов польются тонны дерьма на него же. Воистину, страна непуганных идиотов.
kryimzdick 03 сентября 2018 | 16:32
bobiksdoh: Развенчают, из Мавзолея выкинут. А Кисилев будет рассказывать, как страдал, внутренне протестовал, но был вынужден скрывать свои чувства.
bobiksdoh 03 сентября 2018 | 16:53
kryimzdick: Замкнутый круг. Поэтому, при первой возможности, все пытаются сбежать подальше из этого дурдома.
ukrainian_katherina 03 сентября 2018 | 16:30
Да, что там отрицания - их там нет. Отношения не имеет, но программа снята. Как вам эта ложь вечная не выносит мозГ?
dwon 03 сентября 2018 | 16:35
Кремль и к пенсионной реформе отношения не имел. Но оказалось, что это как всегда обычное вранье. Так и тут. Без вранья у них ничего не делается.
ipaul 03 сентября 2018 | 16:37
Вот если бы по сценариям Салье, Яшина и Милова программу сделали, это было круто... Думаю, со временем увидим на России1 и такую программу