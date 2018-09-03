Во многих российских городах сегодня вспоминают жертв теракта в Беслане
Акция памяти состоялась и в Москве. В мероприятии перед храмом на солянке приняли участие более ста человек — там провели церковную службу, затем участники акции выступили в небо 300 белых шаров по числу жертв теракта.
О событиях, которые произошли в Беслане 14 лет назад, должны помнить будущие поколения, — считает участница акции Нина.
Стоит отметить, что в графике президента нет мероприятий в память о трагедии в Беслане, — это подтвердили в Кремле.
Комментарии4
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pravdatut 03 сентября 2018 | 16:06
Забывчивый народ, особенно в Москве.
filosof64 03 сентября 2018 | 16:21
pravdatut:
evgeny_biolog 03 сентября 2018 | 16:16
Да, во многих российских городах кроме как о трагедии Беслана сегодня вспомнить нечего ...
piterrr 03 сентября 2018 | 16:22
Путин это убийца детей и России!...