Во многих российских городах сегодня вспоминают жертв теракта в Беслане

Акция памяти состоялась и в Москве. В мероприятии перед храмом на солянке приняли участие более ста человек — там провели церковную службу, затем участники акции выступили в небо 300 белых шаров по числу жертв теракта.

О событиях, которые произошли в Беслане 14 лет назад, должны помнить будущие поколения, — считает участница акции Нина.

Стоит отметить, что в графике президента нет мероприятий в память о трагедии в Беслане, — это подтвердили в Кремле.