Европейский союз требует от Мьянмы пересмотреть приговор журналистам агентства Reuters, которые были осуждены на семь лет за разглашение гостайны. Как считают в ЕС, корреспонденты Ва Лон и Кья Со Оо должны быть немедленно освобождены.

При этом в заявлении ЕС содержится напоминание, что разоблачительная журналистика является важной основой демократии.

Двое журналистов, которые являются гражданами Мьянмы, были арестованы в декабре минувшего года. Суд счел, что они разглашали в своих сообщениях госсекреты, касающиеся действий властей в отношении исповедующих ислам представителей национального меньшинства рохинджа.