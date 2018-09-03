В Санкт-Петербурге будут судить бывшего заместителя главы местного ФСИН, Сергея Мойсеенко

Он проходит по делу вместе с двумя соучастниками. Бывшего чиновника обвиняют в заказе убийства коллеги.

Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения.