В Санкт-Петербурге будут судить бывшего заместителя главы местного ФСИН, Сергея Мойсеенко
Он проходит по делу вместе с двумя соучастниками. Бывшего чиновника обвиняют в заказе убийства коллеги.
Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения.
Комментарии2
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plidurok Андрей Филимонов 03 сентября 2018 | 15:41
И кто опаснее: тот, кто сидит или тот, кто охраняет?
balamuto 03 сентября 2018 | 15:43
Брейвик умер бы на третий день..Повезло чуваку.