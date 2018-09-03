Федеральная служба исполнения наказаний признала недостаточной служебную проверку в Ярославской колонии №1
Федеральная служба исполнения наказаний признала недостаточной служебную проверку в Ярославской колонии №1, где обнаружились факты пыток и избиений заключенных. Будет проведена новая проверка, — сообщил ТАСС зам.главы ведомства Валерий Максименко. Он кстати отметил, что ФСИН выявила более 40 фактов неправомерных действий по отношению к заключенным в российских исправительных заведениях.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
balamuto 03 сентября 2018 | 15:41
Дело войкова живет вечно в душах россиян.