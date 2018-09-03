Лидеры российского футбольного чемпионата «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в дерби двух столиц

Борьбы и желания на Крестовском было больше, чем футбола. На газоне то и дело появлялись медицинские бригады клубов и появлялись по делу. Уже в середине первого тайма тяжелую травму колена получил новобранец Спартака французский защитник Самуэль Жиго. На лечение уйдет примерно полгода. Моментов у ворот, между тем, было не так много. «Зенит» рассчитывал на навесы с флангов, но оборона «Спартака» и вратарь Максименко, которые в пяти матчах пропустили только один гол, сыграли также грамотно и четко. Счет так и не был открыт – 0:0.

После игры «Ахмата» и «Уфы» состоялась первая отставка чемпионата. Несмотря на победу клуба из Чечни, главный тренер команды Игорь Ледяхов по собственному желанию оставил свой пост. Ни он, ни руководители «Ахмата» толком не объяснили в чем же причина этого. Комментарии свелись к фразе «так бывает в футболе». Оренбург мог поднялся на третье место в таблице, но проиграл «Динамо» 1:2.



На трибунах во время матча началась потасовка. Публике не понравился плакат в поддержку бедствующего клуба «Анжи».