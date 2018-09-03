Неизвестный открыл стрельбу в жилом комплексе в Калифорнии

Десять человек получили ранения, трое находятся в критическом состоянии, — сообщает CNN. Очевидцы утверждают, что слышали около 20 выстрелов. Других подробностей нет. Сообщается лишь, что ведется поиск стрелявшего.

Три года назад в Сан-Бернардино двое преступников устроили стрельбу в социальном центре помощи людям с нарушениями в развитии. Тогда 14 человек погибли, 17 получили ранения.