Мосгорсуд должен начать рассматривать иск кандидата в мэры от КПРФ Вадима Кумина к  Сергею Собянину

По мнению коммунистов, действующий мэр нарушает нормы предвыборного законодательства. Об этом, в частности, говорил «Эху Москвы» депутат городской думы Николай Зубрилин.

В предвыборном штабе Сергея Собянина все обвинения отвергают и говорят, что всякий раз, когда мэр проводит предвыборные мероприятия, он берет короткий отпуск.