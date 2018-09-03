Песков: Новая телевизионная программа о  Владимире Путине не является проектом Кремля

Новая телевизионная программа о Владимире Путине не является проектом Кремля, — утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что администрации президента важна корректная подача информации о главе государства, без искажений и в полной мере.

Оценивать передачу будет коллективный зритель, и это отношение измеряется в рейтинге, — подчеркнул Песков.

Новая программа «Москва. Кремль. Путин» стартовала накануне на телеканале Россия-1. Она была полностью посвящена работе и досугу Владимира путина. В ней президента хвалили за хорошую физическую форму, любовь к детям и смягчение пенсионной реформы.

Некоторые критики оценили это как проявление культа личности.