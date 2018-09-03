Песков: Новая телевизионная программа о Владимире Путине не является проектом Кремля
Новая телевизионная программа о Владимире Путине не является проектом Кремля, — утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что администрации президента важна корректная подача информации о главе государства, без искажений и в полной мере.
Оценивать передачу будет коллективный зритель, и это отношение измеряется в рейтинге, — подчеркнул Песков.
Новая программа «Москва. Кремль. Путин» стартовала накануне на телеканале Россия-1. Она была полностью посвящена работе и досугу Владимира путина. В ней президента хвалили за хорошую физическую форму, любовь к детям и смягчение пенсионной реформы.
Некоторые критики оценили это как проявление культа личности.
Комментарии35
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vladimir1967 03 сентября 2018 | 15:38
Тяга к детям это статья,а не рейтинг.
putn_pnh 03 сентября 2018 | 15:42
Гы гы. Это прект Капитолия.
sbk 03 сентября 2018 | 15:48
Верим, верим!
Это все "по любви"!
plidurok Андрей Филимонов 03 сентября 2018 | 15:49
"... информации о главе государства, без искажений и в полной мере" прозвучит только в зале судебных заседаний.