На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка
Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР.
Об Александре Захарченко говорили в передаче «Время покажет» на Первом канале. С ведущими в московской студии общался журналист Семен Пегов. Его представили как военного корреспондента проекта WarGonzo. Когда ведущий Артем Шейнин задавал собеседнику очередной вопрос, Пегова, выходившего в эфир в камуфляже, внезапно грубо выхватили из кадра.
Через несколько мгновений журналист вернулся в эфир. На заднем плане завязалась драка. Вот как сам Пегов объяснил инцидент: «Обстановка достаточно нервная, но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами. Те, кто с нами — мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям и готовы жестко ответить на любые провокации»
Эфир программы продолжился без происшествий. В частности были показаны кадры последнего интервью с убитым Захарченко и комментарии близких друзей из числа функционеров самопровозглашенной Донецкой республики.
О причинах нападения ничего не известно. Сам Пегов больше ситуацию не комментировал.
Комментарии20
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putizorro 03 сентября 2018 | 15:05
что удивляться то...?фашистов нигде не любят.
kottigr1 03 сентября 2018 | 15:10
putizorro: С территорий бандитских анклавов РФ-ии на украинском Донбассе в виде ЛНР/ДНР через линию фронта уже сбежало на мирные территории Украины около 1 700 000 жителей, а это между прочим 70% от всего населения проживавшего там до нападения войск МО РФ на Украину.. Остались в этой Новоотбросии лишь бедолаги у которых нет средств сбежать оттуда, местные ханыги и наркоманы бегающие за 15 тыс. рублей в месяц наемниками у МО РФ и собственно говоря и сами российские наёмники Путина вперемешку с регулярными частями МО РФ..
alis_kirs 03 сентября 2018 | 15:36
kottigr1: ===лишь бедолаги у которых нет средств сбежать оттуда, местные ханыги и наркоманы бегающие за 15 тыс. рублей в месяц ===
Вы, простите, за что Уркаину ненавидите, раз так её опускаете? Это же какая шваль и погань должна быть в ВСУ и нацистских батальонах Уркаины, что не может справиться с "местными ханыгами и наркоманами"?! Чесслово, даже я так, как Вы, не обкладывал эту страну 404...
cattt 03 сентября 2018 | 15:52
alis_kirs: Матарыла, ваша гопота на дух не переносит фашикое кремлевских, так, и не мудрено, что захарку они шпокнули!
vezdehod 03 сентября 2018 | 15:34
Опять этот Шейнин - Дерьмо высшей пробы.
blahovdav 03 сентября 2018 | 15:08
Вот фошисты то?? А шейнину бы вообще шею свернули за ложь и пискодежь (ж.род.)...
luger_max_otto 03 сентября 2018 | 15:17
Лучше бы Шейнин туда съездил... В один конец!
yralez 03 сентября 2018 | 15:10
Там одни гопники и мразота и собирается.......на 1 канале.
peresvet73 03 сентября 2018 | 15:16
Видимо, у него аккредитации не было, или аккредитация была просрочена... Вобщем, - что-то с бумагами не так!
vasya_von_smetankin 03 сентября 2018 | 15:16
Очередного "апалченца" уволили с должности Хероя.
nemof 03 сентября 2018 | 15:20
.......А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить....
просто цитата...
eduard1958 03 сентября 2018 | 15:27
nemof: ...или плевать в рожу,как недоноску шейнину.
grischa 03 сентября 2018 | 15:26
цирк с конями
idruker 03 сентября 2018 | 15:28
Совсем народ в Донецке озверел. На своих бросается.
rom8883 03 сентября 2018 | 15:30
И никого не стали арестовывать? Да это просто бандитские разборки.
Пегов прятался, а тут браткам попался.
vladimir1967 03 сентября 2018 | 15:34
Пропаганда терроризма в зомбоящике идет полным ходом, а СК расследует фальшивое дело Нового величия.
maximv 03 сентября 2018 | 15:36
Похоже на неуловимого украинского диверсанта.
motooppic 03 сентября 2018 | 15:37
молодцы ребята. Реальные герои. Так держать! А с майдановской укромразью, как мы знаем, разговор только один-к стенке и в помойную яму. И тогда демократия восторжествует!
oktabr 03 сентября 2018 | 15:46
motooppic: Проспись для начала, уже на своих килаешься
putn_pnh 03 сентября 2018 | 15:37
Напали на фашиста Пегова. Какой ужас.