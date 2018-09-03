На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка

Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР.

Об Александре Захарченко говорили в передаче «Время покажет» на Первом канале. С ведущими в московской студии общался журналист Семен Пегов. Его представили как военного корреспондента проекта WarGonzo. Когда ведущий Артем Шейнин задавал собеседнику очередной вопрос, Пегова, выходившего в эфир в камуфляже, внезапно грубо выхватили из кадра.

Через несколько мгновений журналист вернулся в эфир. На заднем плане завязалась драка. Вот как сам Пегов объяснил инцидент: «Обстановка достаточно нервная, но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами. Те, кто с нами — мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям и готовы жестко ответить на любые провокации»

Эфир программы продолжился без происшествий. В частности были показаны кадры последнего интервью с убитым Захарченко и комментарии близких друзей из числа функционеров самопровозглашенной Донецкой республики.

О причинах нападения ничего не известно. Сам Пегов больше ситуацию не комментировал.