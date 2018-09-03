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15:00, 03 сентября 2018

На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка

Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР.

Об Александре Захарченко говорили в передаче «Время покажет» на Первом канале. С ведущими в московской студии общался журналист Семен Пегов. Его представили как военного корреспондента проекта WarGonzo. Когда ведущий Артем Шейнин задавал собеседнику очередной вопрос, Пегова, выходившего в эфир в камуфляже, внезапно грубо выхватили из кадра.

Через несколько мгновений журналист вернулся в эфир. На заднем плане завязалась драка. Вот как сам Пегов объяснил инцидент: «Обстановка достаточно нервная, но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами. Те, кто с нами — мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям и готовы жестко ответить на любые провокации»

Эфир программы продолжился без происшествий. В частности были показаны кадры последнего интервью с убитым Захарченко и комментарии близких друзей из числа функционеров самопровозглашенной Донецкой республики.

О причинах нападения ничего не известно. Сам Пегов больше ситуацию не комментировал.

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+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 35 6 7835 15:32
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Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события

Комментарии

20

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putizorro 03 сентября 2018 | 15:05

что удивляться то...?фашистов нигде не любят.

kottigr1 03 сентября 2018 | 15:10

putizorro: С территорий бандитских анклавов РФ-ии на украинском Донбассе в виде ЛНР/ДНР через линию фронта уже сбежало на мирные территории Украины около 1 700 000 жителей, а это между прочим 70% от всего населения проживавшего там до нападения войск МО РФ на Украину.. Остались в этой Новоотбросии лишь бедолаги у которых нет средств сбежать оттуда, местные ханыги и наркоманы бегающие за 15 тыс. рублей в месяц наемниками у МО РФ и собственно говоря и сами российские наёмники Путина вперемешку с регулярными частями МО РФ..

alis_kirs 03 сентября 2018 | 15:36

kottigr1: ===лишь бедолаги у которых нет средств сбежать оттуда, местные ханыги и наркоманы бегающие за 15 тыс. рублей в месяц ===
Вы, простите, за что Уркаину ненавидите, раз так её опускаете? Это же какая шваль и погань должна быть в ВСУ и нацистских батальонах Уркаины, что не может справиться с "местными ханыгами и наркоманами"?! Чесслово, даже я так, как Вы, не обкладывал эту страну 404...

cattt 03 сентября 2018 | 15:52

alis_kirs: Матарыла, ваша гопота на дух не переносит фашикое кремлевских, так, и не мудрено, что захарку они шпокнули!

vezdehod 03 сентября 2018 | 15:34

Опять этот Шейнин - Дерьмо высшей пробы.

blahovdav 03 сентября 2018 | 15:08

Вот фошисты то?? А шейнину бы вообще шею свернули за ложь и пискодежь (ж.род.)...

luger_max_otto 03 сентября 2018 | 15:17

Лучше бы Шейнин туда съездил... В один конец!

yralez 03 сентября 2018 | 15:10

Там одни гопники и мразота и собирается.......на 1 канале.

peresvet73 03 сентября 2018 | 15:16

Видимо, у него аккредитации не было, или аккредитация была просрочена... Вобщем, - что-то с бумагами не так!

vasya_von_smetankin 03 сентября 2018 | 15:16

Очередного "апалченца" уволили с должности Хероя.

nemof 03 сентября 2018 | 15:20

.......А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить....
просто цитата...

eduard1958 03 сентября 2018 | 15:27

nemof: ...или плевать в рожу,как недоноску шейнину.

grischa 03 сентября 2018 | 15:26

цирк с конями

idruker 03 сентября 2018 | 15:28

Совсем народ в Донецке озверел. На своих бросается.

rom8883 03 сентября 2018 | 15:30

И никого не стали арестовывать? Да это просто бандитские разборки.
Пегов прятался, а тут браткам попался.

vladimir1967 03 сентября 2018 | 15:34

Пропаганда терроризма в зомбоящике идет полным ходом, а СК расследует фальшивое дело Нового величия.

maximv 03 сентября 2018 | 15:36

Похоже на неуловимого украинского диверсанта.

motooppic 03 сентября 2018 | 15:37

молодцы ребята. Реальные герои. Так держать! А с майдановской укромразью, как мы знаем, разговор только один-к стенке и в помойную яму. И тогда демократия восторжествует!

oktabr 03 сентября 2018 | 15:46

motooppic: Проспись для начала, уже на своих килаешься

putn_pnh 03 сентября 2018 | 15:37



Напали на фашиста Пегова. Какой ужас.


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