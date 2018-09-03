Авиакомпания «Победа» повысит цену на провоз багажа
Это связано с требованием ФАС отменить промотарифы, — сказала телеканалу РБК пресс-секретарь компании Елена Селиванова.
Также в компании отметили, что 70% в принципе не платят за дополнительный багаж, поскольку их устраивает бесплатная норма ручной клади.
Комментарии6
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abuvgrobu 03 сентября 2018 | 14:37
После выборов одни хорошие прорывные новости. уж не знаешь чему больше радоваться.
polsan 03 сентября 2018 | 14:40
Цены будут медленно но верно подыматься практически на всё. В принципе об этом можно не писать! ))
eniro 03 сентября 2018 | 15:00
Требования ФАС-это правильно. А народ ничего не требует? Его все устраивает? Он всего баицца? Тогда -"все пучком", надо бы исчо чегось удумать. Предлагайте Владимир Владимирович, предлагайте...
odiniznas 03 сентября 2018 | 15:14
"Также в компании отметили, что 70% в принципе не платят за дополнительный багаж, поскольку их устраивает бесплатная норма ручной клади" - Иначе, как издевательской эту фразу назвать нельзя. Речь идет о ручной клади размером с средний портфель, небольшой рюкзак или среднюю дамскую сумку(36х30х27)см. Эти же предметы чуть побольше размеров уже платные или надо их смять и утромбовать в так называемый измеритель. То есть утверждается, что с сумками и чемоданами ездят лишь 30% пассажиров. И я не должен верить своим глазам и своему опыту, но верить, что сказали тетя или дядя зачем-то заинтересованные соврать. Прям научились у телевизора: чем наглее ложь, тем быстрее поверят. У нас 70% ездящих вроде как одни чиновники с портфелями и богачи, которые все заново покупают на месте, там же при отъезде выбрасывающие и опять налегке с барсеткой до дому. Только такие вряд ли с Победой вообще летают. Есть, конечно, едущие налегке и простые граждане, но таких в среднем не больше 10-15%, но никак не огромное большинство.
"... в пассажирском салоне максимальные суммарные габариты Ручной клади и вещей... не должны превышать 36 x 30 x 27 сантиметров (общий размер всех предметов). Ручная кладь и вещи по количеству и весу не ограничиваются, но должны свободно помещаться в калибратор (измеритель) Ручной клади... … Ручная кладь, габариты которой не соответствуют требованиям ... перевозится в качестве Зарегистрированного багажа с уплатой сбора, предусмотренного условиями применения тарифа".
andreyoo 03 сентября 2018 | 15:25
odiniznas: Иначе, как издевательской эту фразу назвать нельзя. Речь идет о ручной клади размером с средний портфель, небольшой рюкзак или среднюю дамскую сумку(36х30х27)см
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Не путайся!
Есть ручная кладь, которую разрешено брать в салон, как раз то о чем ты написал. А есть бесплатная норма багажа, кажется 10 кг. Их ты не можешь взять в салон, в отличие, напр., от Аэрофлота, но можешь бесплатно сдать в багаж.
andreyoo 03 сентября 2018 | 15:30
odiniznas: Я я довольно много летаю. Из часто Победой. И всегда без багажа. На день-два мне сумочки хватает. А если отпуск или иная поездка с вещами, то беру на другую компанию.
И кстати, сейчас многие компании стали устанавливать довольно жесткие требования на бесплатный багаж и ручную кладь. Просто Победа наиболее жестко их блюдет.