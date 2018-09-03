Авиакомпания «Победа» повысит цену на провоз багажа

Это связано с требованием ФАС отменить промотарифы, — сказала телеканалу РБК пресс-секретарь компании Елена Селиванова.

Также в компании отметили, что 70% в принципе не платят за дополнительный багаж, поскольку их устраивает бесплатная норма ручной клади.