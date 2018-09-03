В графике президента нет мероприятий в память о трагедии в Беслане
Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не участвовал ни в каких подобных акциях глава государства и 1-го и 2-го сентября.
Отметим, что сегодня во многих городах страны проходят памятные акции о событиях 14-летней давности. В результате теракта в Беслане погибли более 300 человек.
Комментарии19
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sirwalterscott 03 сентября 2018 | 14:39
грибы (мать его) собирать, стоит в его графике.
ajsenev 03 сентября 2018 | 14:42
Кто бы сомневался. Зачем себе настроение портить тяжкими воспоминаниями.
tvitov66 03 сентября 2018 | 14:49
ajsenev: может он валежником к зиме запасается - у него много резиденций и все отапливать надо!
novyrusich 03 сентября 2018 | 14:58
ajsenev: А почемсу Вы думаете, что для него эти воспоминания тяжкие?
Нук погибли люди и погибли. Нормальные издержки.
Страна большая, ежегодно в России убивают десятки тысяч, считая криминальные убийства и разного рода катастрофы.
Ну убили еще 300 человек, это в рамках статистической погрешности, полпроцента.
dorin1987 03 сентября 2018 | 14:43
sirwalterscott: Да какие грибы, какие жертвы теракта - пораскинул мозгами захарченка, лепший кореш. Чхать царьку РФ на население РФ, особенно когда захарченка так зажигательно пятницы проводит.
vezdehod 03 сентября 2018 | 15:00
Это же не генерал-майор ДНР Захарченко - для него нашлись хорошие слова.
sergo_25_26 03 сентября 2018 | 14:40
Захарку взорвали а вы про Беслан. Что для него 300 чел. Скорбить он будет за бандитом.
timber_head 03 сентября 2018 | 14:40
ПОнятное дело, не участвовал. И на мероприятия в память Норд-Оста не появится, и по поводу взрывов домом в Москве. Во-первых, придется отвечать на неприятные вопросы, во-вторых, в гробу он вас всех видал, уважаемые представители "источника власти". ""Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации" (Конституция РФ)" "На референдум не могут выноситься вопросы: 2) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий Президента Российской Федерации" (Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) "О референдуме Российской Федерации") . ВОт такой вот вы "источник" для этого "слуги народа".
piter_ug 03 сентября 2018 | 14:42
«Чует кошка, чьё мясо съела».
Народное выражение.
chapter_2 03 сентября 2018 | 14:52
Президент Украины П.Порошенко внес в Раду поправки к Конституции о вступлении в НАТО и ЕС.
В случае принятия изменений будет законодательно установлена ответственность Верховной рады, президента и кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направлений развития страны.
abuvgrobu 03 сентября 2018 | 14:53
Конечно, когда ему о бесланской трагедии думать, когда его головёнка забита Сирией и её делами , да памятью о помершем Кобзоне..
timber_head 03 сентября 2018 | 15:11
abuvgrobu: Судьба Захарченко, полагаю, тоже заставляет о многом задуматься.
severnaj 03 сентября 2018 | 14:55
То, что Путин трус было известно всегда. Лишний раз убедились.
elenaprekrasnaya2009 03 сентября 2018 | 14:58
Было бы о чём вспоминать... какие-то чужие дети...
Газпром - качает газ, Роснефть качает нефть.
А все эта мелочёвка его никогда его особо и не парила.
salut__521 03 сентября 2018 | 15:00
Странно. Обычно убийц тянет на место своих преступлений. Что-то с фюрером не так...
ed10075 03 сентября 2018 | 15:14
Косвенное признание им причастности к трагедии, к непрофессионализму силовиков, повлекшие сотни погибших.
lager23 03 сентября 2018 | 15:15
Старик Кабаев предпочитает победные корреляции и нарциссизм, людская печаль и искреннее сочувствие ему не ведомы, как и всякому аморальному человеку, к тому же забронзовевшему, «нарушение единства» психики, в том числе нарушение ассоциативного мышления помогают ему с лёгкостью переступать через горе людей или обходить эту тему...на «столе жизни» он выбирает только вкусности, ведь так проще сидеть у власти 19-ый год!
sacranus 03 сентября 2018 | 15:25
А что ему сказать? Человек, который ответственен за убийство детей и последующие годы сокрытия и лжи об этом преступлении... И за многие другие преступления режима... Когда гибли моряки на "Курске" полтора суток - он бухал и плавал в бассейне, А потом сказал - она утонула! (по его жаргону - плюнуть и растереть, бабы новых нарожают). Здесь тот же запредельный цинизм - ну убили и убили, и холера с ними!!! Когда его самого схватят за причинное место и потащат разбираться - тут он и вспомнит и возопит о гуманизме и правах человека.
liliyask 03 сентября 2018 | 15:35
презедент вертуальной россии, где нет Беслана, подводной лодки Курс, нет трагедии на Дубровке...