В графике президента нет мероприятий в память о трагедии в Беслане

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не участвовал ни в каких подобных акциях глава государства и 1-го и 2-го сентября.

Отметим, что сегодня во многих городах страны проходят памятные акции о событиях 14-летней давности. В результате теракта в Беслане погибли более 300 человек.