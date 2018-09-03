Z Архив новостей новости
5 19 6 1993
14:31, 03 сентября 2018

В графике президента нет мероприятий в память о трагедии в Беслане

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не участвовал ни в каких подобных акциях глава государства и  1-го и 2-го сентября.

Отметим, что сегодня во многих городах страны проходят памятные акции о событиях 14-летней давности. В результате теракта в Беслане погибли более 300 человек.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

sirwalterscott 03 сентября 2018 | 14:39

грибы (мать его) собирать, стоит в его графике.

ajsenev 03 сентября 2018 | 14:42

Кто бы сомневался. Зачем себе настроение портить тяжкими воспоминаниями.

tvitov66 03 сентября 2018 | 14:49

ajsenev: может он валежником к зиме запасается - у него много резиденций и все отапливать надо!

novyrusich 03 сентября 2018 | 14:58

ajsenev: А почемсу Вы думаете, что для него эти воспоминания тяжкие?
Нук погибли люди и погибли. Нормальные издержки.
Страна большая, ежегодно в России убивают десятки тысяч, считая криминальные убийства и разного рода катастрофы.
Ну убили еще 300 человек, это в рамках статистической погрешности, полпроцента.

dorin1987 03 сентября 2018 | 14:43

sirwalterscott: Да какие грибы, какие жертвы теракта - пораскинул мозгами захарченка, лепший кореш. Чхать царьку РФ на население РФ, особенно когда захарченка так зажигательно пятницы проводит.

vezdehod 03 сентября 2018 | 15:00

Это же не генерал-майор ДНР Захарченко - для него нашлись хорошие слова.

sergo_25_26 03 сентября 2018 | 14:40

Захарку взорвали а вы про Беслан. Что для него 300 чел. Скорбить он будет за бандитом.

timber_head 03 сентября 2018 | 14:40

ПОнятное дело, не участвовал. И на мероприятия в память Норд-Оста не появится, и по поводу взрывов домом в Москве. Во-первых, придется отвечать на неприятные вопросы, во-вторых, в гробу он вас всех видал, уважаемые представители "источника власти". ""Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации" (Конституция РФ)" "На референдум не могут выноситься вопросы: 2) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий Президента Российской Федерации" (Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) "О референдуме Российской Федерации") . ВОт такой вот вы "источник" для этого "слуги народа".

(комментарий скрыт)

piter_ug 03 сентября 2018 | 14:42

«Чует кошка, чьё мясо съела».
Народное выражение.

chapter_2 03 сентября 2018 | 14:52

Президент Украины П.Порошенко внес в Раду поправки к Конституции о вступлении в НАТО и ЕС.

В случае принятия изменений будет законодательно установлена ответственность Верховной рады, президента и кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направлений развития страны.

abuvgrobu 03 сентября 2018 | 14:53

Конечно, когда ему о бесланской трагедии думать, когда его головёнка забита Сирией и её делами , да памятью о помершем Кобзоне..

timber_head 03 сентября 2018 | 15:11

abuvgrobu: Судьба Захарченко, полагаю, тоже заставляет о многом задуматься.

severnaj 03 сентября 2018 | 14:55

То, что Путин трус было известно всегда. Лишний раз убедились.

elenaprekrasnaya2009 03 сентября 2018 | 14:58

Было бы о чём вспоминать... какие-то чужие дети...

Газпром - качает газ, Роснефть качает нефть.
А все эта мелочёвка его никогда его особо и не парила.

salut__521 03 сентября 2018 | 15:00

Странно. Обычно убийц тянет на место своих преступлений. Что-то с фюрером не так...

ed10075 03 сентября 2018 | 15:14

Косвенное признание им причастности к трагедии, к непрофессионализму силовиков, повлекшие сотни погибших.

lager23 03 сентября 2018 | 15:15

Старик Кабаев предпочитает победные корреляции и нарциссизм, людская печаль и искреннее сочувствие ему не ведомы, как и всякому аморальному человеку, к тому же забронзовевшему, «нарушение единства» психики, в том числе нарушение ассоциативного мышления помогают ему с лёгкостью переступать через горе людей или обходить эту тему...на «столе жизни» он выбирает только вкусности, ведь так проще сидеть у власти 19-ый год!

sacranus 03 сентября 2018 | 15:25

А что ему сказать? Человек, который ответственен за убийство детей и последующие годы сокрытия и лжи об этом преступлении... И за многие другие преступления режима... Когда гибли моряки на "Курске" полтора суток - он бухал и плавал в бассейне, А потом сказал - она утонула! (по его жаргону - плюнуть и растереть, бабы новых нарожают). Здесь тот же запредельный цинизм - ну убили и убили, и холера с ними!!! Когда его самого схватят за причинное место и потащат разбираться - тут он и вспомнит и возопит о гуманизме и правах человека.

liliyask 03 сентября 2018 | 15:35

презедент вертуальной россии, где нет Беслана, подводной лодки Курс, нет трагедии на Дубровке...

Самое обсуждаемое

Новости

«Новая газета»: Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко незадолго до смерти перестал устраивать Москву По сведениям источников, в российской столице были недовольны ненасытностью руководства непризнанной республики…

5 166 6 41312
Новости

В российском правительстве называют экономически не целесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию Соседняя республика обеспечивает себя полностью за счёт переработки российской нефти, пояснил министр энергетики Александр Новак…

5 68 6 5330
Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 165 6 17569 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Новости

Школьнице в Екатеринбурге отказались продавать сборники стихов Маяковского, Есенина и Бродского Причина в том, что они снабжены пометкой 18+, а старшекласснице исполнилось лишь 17 лет, пишет интернет издание «Новый день»...

5 46 6 5071
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 538 6 78863 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 66 6 9844 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 52 6 7814 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все Бывают абсолютно чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы…

5 100 6 16886 27.08
Kподростки, школа, эфиры, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Выпили воду и закусили воздухом Этих гадких, противных инородцев так много, а нас так мало! Ну, как нам с ними совладать! Как решить все проблемы, которые они нам создали? Хорошо, что есть социологи, которым можно излить душу…

5 147 6 40195 27.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…

5 82 6 12726 31.08
#слушать 01:46:47 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, видео, передачи
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 54 6 8522 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 73 6 12023 31.08
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Новости

Больше половины россиян готовы протестовать из-за повышения пенсионного возраста Опрос проводил «Левада Центр» до обращения Владимира Путина, в котором президент говорил о корректировке реформы…

5 38 6 6178
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Санкции и перспектива Наивные мечты Запада о том, что кто-то в российских элитах выступит против нынешней политики — абсолютно нереалистичны. Американские и европейские политики, в течение четырех лет не добившись желаемого результата…

5 73 6 20534 27.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 72 6 12343 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Я не могу себе представить среди своих друзей людей, которые скажут: выходите и плевать, что вас посадят в тюрьму. Я понимаю, что это путь революционера. Но если это путь революционера, я считаю, что 30 суток на пути революционера — не самое большое страдание…

5 52 6 17589 27.08
#слушать 35:34 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Московская полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов на станции «Курская» Его доставили в отдел для следственны действий, рассказали в МВД…

5 12 6 20582
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 107 6 157562 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Голосование
Верите ли вы, что за «кокаиновым» делом стоят официальные российские лица?
5 38 6 11277 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 407 6 358297 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Не может быть высоких пенсий в средневековой стране. Это экономический факт, с которым избирателям, с восторгом голосовавшим за наступление Средневековья, придется считаться…

5 128 6 103384 01.09
#слушать 47:32 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7231466
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3642802

Сегодня в эфире