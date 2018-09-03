ФСИН признала недостаточной проверку в Ярославской колонии, где обнаружились факты пыток и избиений заключенных
Федеральная служба исполнения наказаний признала недостаточной служебную проверку в Ярославской колонии №1, где обнаружились факты пыток и избиений заключенных. Будет проведена новая проверка, — сообщил ТАСС зам.главы ведомства Валерий Максименко. Он, кстати отметил, что ФСИН выявила более 40 фактов неправомерных действий по отношению к заключенным в российских исправительных заведениях.
Комментарии4
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henry52 03 сентября 2018 | 14:35
Пурга...
jetsam 03 сентября 2018 | 14:45
я, таки не понял - а кого недостаточно пытали
- заключенных или тех, кто видео о недостаточных пытках выложил?
как-то расплывчато, то ли это были пытки, то ли было недостаточное внимание...
hodak47 03 сентября 2018 | 14:58
Шеф ФСИН не повесился на аксельбантах?...
ed10075 03 сентября 2018 | 15:24
Удивительно, что еще сорок нарушений нашли.
А чего еще можно ожидать от ведомственной проверки, когда ведомство само себя проверяет.
Да и кретерии оценки нарушений у вертухаев своеобразный. Ударить резиновой палкой зэка по спине, настучать по пяткам - профилактика.