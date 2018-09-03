ФСИН признала недостаточной проверку в Ярославской колонии, где обнаружились факты пыток и избиений заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний признала недостаточной служебную проверку в Ярославской колонии №1, где обнаружились факты пыток и избиений заключенных. Будет проведена новая проверка, — сообщил ТАСС зам.главы ведомства Валерий Максименко. Он, кстати отметил, что ФСИН выявила более 40 фактов неправомерных действий по отношению к заключенным в российских исправительных заведениях.