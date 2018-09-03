Лев Гудков: Результаты опроса «Левада-центра» говорят о «высокой степени социального недовольства» пенсионной реформой

23 – 30 августа «Левада-центром» был проведен опрос на предмет готовности участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста. Более половины респондентов ответили утвердительно, что свидетельствует о «высокой степени социального недовольства и напряжения». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор аналитического центра Лев Гудков.

«Сама предстоящая реформа вобрала в себя все социальное недовольство, все социальные страхи: по поводу сокращения возможности дохода для тех, кто собирается выходить на пенсию, по поводу угрозы безработицы, роста цен», — прокомментировал результаты опроса Л.Гудков. Он добавил, что граждане оценивают ситуацию с реформой как несправедливую, когда у государства есть «деньги на войну в Сирии, на перевооружение, на чиновников, на армию, а для людей денег нет».

В то же время он подчеркнул, что перспектива массовых протестов в связи с реформой маловероятна, так как отсутствует организация или партия, которая взяла бы на себя инициативу «подготовки таких митингов». «Пока это все диффузные и никак не оформленные напряжения, и куда это выльется трудно сказать», — сказал Л.Гудков.

Он также отметил, что 10% опрошенных, согласных с реформой, — это бюджетники, чиновники, правоохранительные органы, «люди с более высоким уровнем дохода, приближенные к власти». «Поэтому они поддерживают все действия Кремля», — заключил Л.Гудков.

Согласно результатам исследования «Левада-центра», если бы опрос проводили в ближайшее воскресенье, за сохранение нынешнего пенсионного возраста высказались бы 77% респондентов, против — 10%. Около 7% респондентов заявили, что проигнорировали бы референдум.