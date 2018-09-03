Россиянам теперь еженедельно будут рассказывать о том, как проходит рабочая неделя и досуг Владимира Путина

В первом выпуске журналист кремлевского пула Павел Зарубин хвалил физические возможности президента.

Президент фонда Петербургская политика Михаил Виноградов считает появление такой программы попыткой вернуть рейтинг, который Путин потерял в последнее время. Кроме того, полагает политолог, авторы самой передачи хотят упрочить свой статус в глазах власти.



Перекосы и абсурды, добавил Виноградов, нередко случаются в советской и российской медийной реальности, когда запускают проект с целью хвалить ту или иную фигуру.