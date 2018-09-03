Россиянам теперь еженедельно будут рассказывать о том, как проходит рабочая неделя и досуг Владимира Путина
В первом выпуске журналист кремлевского пула Павел Зарубин хвалил физические возможности президента.
Президент фонда Петербургская политика Михаил Виноградов считает появление такой программы попыткой вернуть рейтинг, который Путин потерял в последнее время. Кроме того, полагает политолог, авторы самой передачи хотят упрочить свой статус в глазах власти.
Перекосы и абсурды, добавил Виноградов, нередко случаются в советской и российской медийной реальности, когда запускают проект с целью хвалить ту или иную фигуру.
Комментарии10
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vilingrad 03 сентября 2018 | 14:14
Лучше еженедельный визит к дантисту- результат оправдает страдания:)
semia 03 сентября 2018 | 14:25
Неделя проходит так.Сочи.Сочи.Сочи. Иногда Москва,Тува и другие регионы.Опять Сочи.Сочи Сочи
protoukrop 03 сентября 2018 | 14:16
Рейтинг упал ниже плинтуса, уже не знают чем его приподнять.
wargen 03 сентября 2018 | 14:18
Подобные передачи вызовут обратный эффект, так что пусть делают побольше.
dorin1987 03 сентября 2018 | 14:24
wargen: Население режима царька РФ привыкло жрать подобное, и шоу будет иметь оглушительный эффект в несколько сезонов. Те, кто не смотрит пропагандонов - и ранее такое не смотрел, так что при своих.
gbborg 03 сентября 2018 | 14:21
Вернуть рейтинг, усилив пропагАнду? Результат будет только обратным. Для положительного же результата надо бы прихватизировать еще какую либо часть территории бывшего СССР на границах РФ.
abuvgrobu 03 сентября 2018 | 14:22
Россиянам теперь еженедельно будут рассказывать о том, как проходит рабочая неделя и досуг Владимира Путина
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Для чего, спрашивается ? С какой целью ? Для того, чтобы всякая лживая журнализдская мразь соловьями заливалась какой пупуев человечный человек и как он о стране и народе заботится ? А всё уже.. Все уже увидели истинное лицо этого существа и никого более обмануть не удастся..
tag188 03 сентября 2018 | 14:23
Ну это уже даже не позднего Брежнева, а какого-то позднего, больного Ельцина напоминает.
tag188 03 сентября 2018 | 14:27
А вообще, глядя на сегодняшнюю ленту, выпуски новостей будут выглядеть примерно так:
Сегодня в России упал вертолет, выросли цены на хлеб, увеличились капиталы миллиардеров и пенсионный возраст россиян. А теперь мы расскажем вам, как проводит досуг президент Путин.
yralez 03 сентября 2018 | 14:27
Рассказывайте, я ваш зомбоящик не смотрю.
Поэтому меня не стошнит..