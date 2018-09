Суд в Мьянме приговорил двух журналистов агенства Reuters к семи годам тюрьмы и каторги

Их обвинили в получении доступа к секретным документам.

Оба журналиста занимались расследованием геноцида мусульман Рохинджа, в чем зарубежные правозащитники обвиняют власти Мьянмы. Против сотрудников Reuters решили применить редко используемую статью закона ещё колониальной эры, — пишет журнал The Time. И приводит слова судьи Йе Лвина, который в приговоре сказал, что журналисты действовали не как обычные репортеры и из целью было подорвать безопасность страны. При этом, сразу несколько изданий, в том числе The Washington Post рассказывает, что документы журналистам передали сотрудники полиции. Об их содержании не говорится. А ключевой свидетель на процессе не мог вспомнить основных деталей. BBC и CNN не исключают, что в ближайшее время репортеров могут помиловать. Но это зависит от бывшего лидера оппозиции Аун Сан Су Чи, которая фактически контролирует теперь всю власть в стране. И именно её западные правозащитники обвиняют в соучастии в геноциде мусульман Рохинджа. По оценкам ООН армия Мьянмы выдворила из страны почти миллион человек. Все это сопровождалось голодом, травмами и смертями, — напоминает The New York Times.

Сотрудников Reuters задержали почти год назад. Во время досмотра у них нашли два военных отчета и карту поселения Рохинджа, где военные Мьянмы проводили свою операцию.