До двадцати миллионов экспонатов сгорело в результате пожара в Национальном музее Бразилии

Огонь практически полностью уничтожил коллекцию, которая собиралась на протяжении 200 лет.

Самая большая египетская коллекция в Латинской Америке, окаменелости и коллекция минералов, экспонаты, связанные с древними Грецией и Римом – это лишь малая часть того, что оказалось уничтоженным пожаром в Национальном музее Бразилии. При этом причины, по которым он возник, пока неизвестны. Огонь слишком быстро распространился по деревянным перекрытиям здания площадью более 20 тысяч кв.м. Между тем возгорание началось уже после закрытия Национального музея в Рио-де-Жанейро.

В результате человеческих жертв удалось избежать. Однако, по словам президента страны Мишела Темера, нанесен непоправимый урон: утраченными оказались 200 лет исследований и накопленных знаний. Немного экспонатов, впрочем, успели спасти пожарные в самом начале случившегося, рассказал телеканалу «Глобо» один из представителей службы. Тем временем один из руководителей сгоревшего Национального музея сообщил, что комплекс страдал от хронического недофинансирования. Это подтвердил и министр культуры Бразилии Сержиу Са Лейтан, рассказав о халатности, допущенной в отношении музея. В свою очередь, телеканал «Телесур» отмечает, что финансирование главного музея страны было резко сокращено два года назад, когда президентом стал Мишел Темер.

В этом году Национальный музей Бразилии отметил 200 лет со дня своего основания.