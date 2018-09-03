Дело о хищениях в Русском музее закончилось условными сроками

Обвинение просило фигурантам семь и девять лет заключения.

Суд приговорил начальницу службы безопасности Русского музея Ирина Кузнецова к четырем годам условно, а руководителя фирмы-подрядчика Николая Дурасова — к пяти годам условно. Также судья Алла Тяжлова обязал их возместить ущерб Русскому музею в размере четырёх миллионов рублей. Напомню, что по версии следствия пять лет назад музей и компания «Фрейм» заключили соглашение о поставке специальных устройств безопасности, так называемые ключницы. Ирину Кузнецову обвиняли в подделке конкурсной документации. Из-за этого, стоимость приборов возросла почти в два раза. Предполагается, что деньги она разделила вместе с Николаем Дурасовым. Ранее Кузнецова жаловалась в Генпрокуратуру, так как полицейские, по её словам, допустили многочисленные нарушения. В частности, она обвиняла следователей в том, что ее вынудили дать признательные показания. Позже Кузнецова от них отказалась. Дурасов также заявлял о своей невиновности.

Ранее в музее проводили внутреннюю проверку, которая факта хищений не выявила.