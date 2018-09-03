Проверки колоний по всей России выявили более 40 случаев неправомерных действий в отношении осужденных

Как сказал в интервью ТАСС зам.директора ФСИН Валерий Максименко, речь идёт о превышении полномочий и унижении достоинства заключённых. 42 материала переданы в следственные органы – теперь они должны дать им оценку.

Также тюремное ведомство намерено провести вторую проверку Ярославской колонии №1, которая оказалась в центре скандала с пытками заключенных. Руководство ФСИН недовольно итогами предыдущей проверки. Ранее появилось несколько видеозаписей, на которых сотрудники колонии пытают осужденных и избивают их.