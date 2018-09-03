Допрос предполагаемого убийцы полицейского в столичном метро идет уже несколько часов

Главным свидетелем стала уборщица подземки.

23-летний сотрудник МВД Андрей Райский с понедельника должен был уволиться из органов. Рапорт уже подписало начальство, в воскресенье был его последний рабочий день. Около полуночи полицейский остановил на станции «Курская» одного из пассажиров для проверки документов. Мужчина попросился в туалет, откуда долго не выходил. Когда за ним зашел Райский, прозвучало два выстрела. Преступник воспользовался табельным оружием и дважды выстрелил в голову стражу порядка.

Следственный комитет обнародовал запись того, что происходило потом. Подозреваемый стоит возле служебного помещения и разговаривает с уборщицей. Она заглядывает внутрь и бежит за помощью, а предполагаемый убийца запрыгивает в поезд и уезжает. Со слов свидетеля, это был мужчина азиатской внешности. Невысокий, в синих джинсах, серой куртке и кепке.

Злоумышленника задержали утром в понедельник и увезли на допрос. О его личности и мотивах по-прежнему ничего не сообщается. У погибшего полицейского остались жена и сын.

Глава СК Александр Бастрыкин проинформирован о ходе расследования.