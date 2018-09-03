Допрос предполагаемого убийцы полицейского в столичном метро идет уже несколько часов
Главным свидетелем стала уборщица подземки.
23-летний сотрудник МВД Андрей Райский с понедельника должен был уволиться из органов. Рапорт уже подписало начальство, в воскресенье был его последний рабочий день. Около полуночи полицейский остановил на станции «Курская» одного из пассажиров для проверки документов. Мужчина попросился в туалет, откуда долго не выходил. Когда за ним зашел Райский, прозвучало два выстрела. Преступник воспользовался табельным оружием и дважды выстрелил в голову стражу порядка.
Следственный комитет обнародовал запись того, что происходило потом. Подозреваемый стоит возле служебного помещения и разговаривает с уборщицей. Она заглядывает внутрь и бежит за помощью, а предполагаемый убийца запрыгивает в поезд и уезжает. Со слов свидетеля, это был мужчина азиатской внешности. Невысокий, в синих джинсах, серой куртке и кепке.
Злоумышленника задержали утром в понедельник и увезли на допрос. О его личности и мотивах по-прежнему ничего не сообщается. У погибшего полицейского остались жена и сын.
Глава СК Александр Бастрыкин проинформирован о ходе расследования.
Комментарии5
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vilingrad 03 сентября 2018 | 14:12
Русская революция 1905 года началась тем, что эсэры шлепали городовых:)
patrikk_1 03 сентября 2018 | 14:17
23-летний сотрудник МВД Андрей Райский с понедельника должен был уволиться из органов...
Царствие Небесное. Вечная память.
minerr 03 сентября 2018 | 14:20
vilingrad: Хорошо хоть что современные революционеры на способны на большее чем писать комментарии на Эхе, не слезая с дивана.
white_bird 03 сентября 2018 | 14:20
Что-то не слышно о допросах полицейских, пытающих в колониях заключенных.
И этот сознается, даже если ему прикажут подписать признание в убийстве Мэрилин Монро и Джона Кеннеди разом.У нас в высокодуховной Россиюшке умеют работать с подозреваемыми и зэками.
henry52 03 сентября 2018 | 14:27
"Преступник воспользовался табельным оружием и дважды выстрелил в голову стражу порядка. "
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У преступников есть "табельное оружие" ?