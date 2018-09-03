Жертв теракта сегодня вспоминают в России
Дата приурочена к трагической годовщине теракта в Беслане. 14 лет назад в результате штурма силовиками школы №1 погибли более 300 человек, в том числе 186 детей.
Сегодня в этом североосетинском городе с самого утра проходят памятные мероприятия, в том числе, в здании школы, которая сейчас превращена в мемориал. Около часа дня, время, когда начался штурм, здесь выпустили в небо белые шары по количеству погибших.
Впрочем, это далеко не все траурные мероприятия, которые запланированы на сегодня, — сказала «Эху Москвы» сопредседатель Комитета «Матери Беслана» Аннета Гадиева.
В Москве сегодня памятные акции проходят возле нескольких мест. Там, где за последние два десятка лет произошли громкие теракты. Центральном мероприятии стал молчаливый митинг на Солянке у мемориала памяти жертв Беслана.
К началу траурной акции у монумента «В память о жертвах трагедии в Беслане» собралось порядка 100 человек. Случайных людей здесь не было — большинство пришло в официальной одежде и с цветами. Кроме того, несколько девушек с охапками роз и гвоздик раздавали по два цветка тем, кто все же появился с пустыми руками.
Площадку перед Храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, где проходила памятная акция, огородили — чтобы попасть за ограждение, нужно было пройти через рамку металлоискателя. За порядком следили несколько сотрудников полиции.
По погибшим отслужили церковную службу, а затем участники акции выпустили в небо 334 белых шара — по числу погибших в теракте. После этого погибших почтили минутой молчания. Акция завершилась церемонией возложения цветов к монументу жертвам трагедии. Уже после этого в толпе появились несколько детей из кадетского корпуса, которые также возложили цветы к памятнику под прицелом камер.
Впрочем, это не все акции, которые пройдут сегодня в столичном регионе. О других, запланированных, в первую очередь, в Подмосковье рассказал «Эху Москвы» главный советник постпредства республики Северная Осетия-Алания в Москве. Сослан Фарниев.
Жертв терактов в Беслане вспоминали и за границей.
Число россиян, которые считают, что власть 14 лет назад сделала все возможное для спасения заложников, заметно выросло за последние годы. Семь лет назад их было чуть меньше половины, сейчас две трети, — выяснили в «Левада Центре».
Между тем, как обращают внимание эксперты, не выполнив ключевую свою задачу – защиту граждан от террористов – власть избегает детального обсуждения недавней трагедии и качество работы государства и спецслужб.
Комментарии3
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lehich 03 сентября 2018 | 14:19
"Выживаемость русских достигла критической отметки", - так считают авторитетные зарубежные эксперты ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения. Они периодически проводят исследования динамики уровня жизни и, по терминологии этих организаций, "жизнеспособности народов" в зависимости от социально-экономической политики правительства и экологической ситуации в той или иной стране. Коэффициент жизнеспособности измеряется по пятибалльной шкале - он характеризует возможность сохранения генофонда, физиологического и интеллектуального развития нации в условиях продолжения социально-экономической политики правительства, осуществляемой на момент обследования конкретной страны. При этом учитывается и реальная экологическая обстановка, как бы "сопровождающая" такую политику.
Согласно исследованиям ЮНЕСКО – ВОЗ, 5 баллов не имеет ни одна страна в мире, 4 балла получили Швеция, Голландия, Бельгия, Дания, Исландия, "тройку" - США, Япония, Германия и другие индустриально развитые страны, а также новые индустриальные "драконы" (Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Малайзия и др.).
lehich 03 сентября 2018 | 14:21
lehich: Продолжение:
Коэффициент жизнеспособности России оценен в 1,4 балла. Балл от 1 до 1,4 рассматривается экспертами по существу как смертный приговор нации. Этот диапазон означает, что вследствие социально-экономической политики правительства и постоянного ухудшения экологической ситуации население обречено либо на постепенное вымирание, либо на деградацию - "воспроизводимые" поколения будут отличаться физиологической и интеллектуальной неполноценностью, существуя лишь за счет удовлетворения естественно-природных инстинктов. Эти поколения не смогут аналитически мыслить, ибо у них не будет способностей к самостоятельному мышлению.
Балл ниже 1,5 означает также, что население страны все более восприимчиво к инфекциям и болезням и характеризуется возрастающим уровнем нетрудоспособности. А личная и творческая индивидуальность такого населения постоянно снижается - ВОЗ и ЮНЕСКО именуют этот процесс "обезличиванием и дебилизацией".
Ниже России - Республика Буркина Фасо, до 80% населения которой является носителями СПИДа. Эта страна, а также Чад, Эфиопия, Южный Судан имеют балл 1,1 - 1,3. Согласно критериям и разъяснениям ЮНЕСКО - ВОЗ балл ниже 1,4 указывает на то, что "физиологическая и интеллектуальная агония населения может продолжаться вечно... Нация с таким коэффициентом жизнеспособности уже не имеет внутренних источников поступательного развития и иммунитета. Ее удел - медленная деградация...".
salut__521 03 сентября 2018 | 14:25
334 погибших - это "сделано всё возможное для спасения"? Лихо быдломассы считают себя за насекомых, которых можно жечь по свистку начальника санэпидемслужбы почём зря...