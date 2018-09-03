Жертв теракта сегодня вспоминают в России

Дата приурочена к трагической годовщине теракта в Беслане. 14 лет назад в результате штурма силовиками школы №1 погибли более 300 человек, в том числе 186 детей.

Сегодня в этом североосетинском городе с самого утра проходят памятные мероприятия, в том числе, в здании школы, которая сейчас превращена в мемориал. Около часа дня, время, когда начался штурм, здесь выпустили в небо белые шары по количеству погибших.

Впрочем, это далеко не все траурные мероприятия, которые запланированы на сегодня, — сказала «Эху Москвы» сопредседатель Комитета «Матери Беслана» Аннета Гадиева.

В Москве сегодня памятные акции проходят возле нескольких мест. Там, где за последние два десятка лет произошли громкие теракты. Центральном мероприятии стал молчаливый митинг на Солянке у мемориала памяти жертв Беслана.

К началу траурной акции у монумента «В память о жертвах трагедии в Беслане» собралось порядка 100 человек. Случайных людей здесь не было — большинство пришло в официальной одежде и с цветами. Кроме того, несколько девушек с охапками роз и гвоздик раздавали по два цветка тем, кто все же появился с пустыми руками.

Площадку перед Храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, где проходила памятная акция, огородили — чтобы попасть за ограждение, нужно было пройти через рамку металлоискателя. За порядком следили несколько сотрудников полиции.

По погибшим отслужили церковную службу, а затем участники акции выпустили в небо 334 белых шара — по числу погибших в теракте. После этого погибших почтили минутой молчания. Акция завершилась церемонией возложения цветов к монументу жертвам трагедии. Уже после этого в толпе появились несколько детей из кадетского корпуса, которые также возложили цветы к памятнику под прицелом камер.

Впрочем, это не все акции, которые пройдут сегодня в столичном регионе. О других, запланированных, в первую очередь, в Подмосковье рассказал «Эху Москвы» главный советник постпредства республики Северная Осетия-Алания в Москве. Сослан Фарниев.

Жертв терактов в Беслане вспоминали и за границей.

Число россиян, которые считают, что власть 14 лет назад сделала все возможное для спасения заложников, заметно выросло за последние годы. Семь лет назад их было чуть меньше половины, сейчас две трети, — выяснили в «Левада Центре».

Между тем, как обращают внимание эксперты, не выполнив ключевую свою задачу – защиту граждан от террористов – власть избегает детального обсуждения недавней трагедии и качество работы государства и спецслужб.