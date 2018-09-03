В Бразилии выясняют причину пожара, который уничтожил Национальный музей в Рио-де-Жанейро

«Это грустный день для всех жителей страны. 200 лет работы, исследований и накопленных знаний, — все утеряно», — так сказал президент Бразилии Мишель Темер.

Пожар начался, когда музей был закрыт. В нем хранились примерно 20 миллионов экспонатов.