Российские миллиардеры заработали с начала года почти 9 миллиардов долларов

Как показали подсчеты Bloomberg, глава НоваТЭКа Леонид Михельсон, который занимает первое место, увеличил свой капитал более чем на 3,5 миллиарда. На втором месте основной акционер Северстали Алексей Мордашов, а на третьем глава Совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Они увеличили свое состояние, соответственно, на 108 миллионов и на один миллиард долларов.