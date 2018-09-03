Российские миллиардеры заработали с начала года почти 9 миллиардов долларов
Как показали подсчеты Bloomberg, глава НоваТЭКа Леонид Михельсон, который занимает первое место, увеличил свой капитал более чем на 3,5 миллиарда. На втором месте основной акционер Северстали Алексей Мордашов, а на третьем глава Совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Они увеличили свое состояние, соответственно, на 108 миллионов и на один миллиард долларов.
Комментарии21
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ramen 03 сентября 2018 | 13:34
А нам-то с этого что накапало? Меня как-то МОЙ кошелёк интересует, а не миллиардерский.
polsan 03 сентября 2018 | 13:43
ramen: А нам-то с этого что накапало?
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а нам с этого ничего не только не накапало, но и не накапает никогда, чтобы там по этому поводу про налоги, что платят миллиардеры ни говорили!
Бедных будет становиться больше, а богатых меньше, но они будут богатеть! ))
rash 03 сентября 2018 | 14:07
ramen: Нам накапало - освобождение от налогов очень специальных предпринимателей и повышение платежей ЖКХ нам.
vezdehod 03 сентября 2018 | 14:08
Этого мало, но Они держаться.
democ 03 сентября 2018 | 13:35
Ударники капиталистического труда.
tag188 03 сентября 2018 | 13:37
В России у миллиардеров выросли капиталы,а у россиян вырастет пенсионный возраст.
Ах, да, еще и цены для дорогих россиян вырастут.
Кушайте вЯличие полной ложкой :))
kryimzdick 03 сентября 2018 | 13:38
А на пенсии денег нет
putin_itogy 03 сентября 2018 | 13:40
путин: "ну, предположим, отберу я эти миллиарды долларов, у нефтяников, и других олигархов..
Вы что, думаете это решит проблему?
Этих денег, хватит вам на выплату ваших пенсий, ну, максимум на 2 месяца"..
prade 03 сентября 2018 | 13:53
putin_itogy: Действительно, отобрать деньги у богатых и отдать их бедным проблему не решает. Проблему решает повышение доходов народа, создание новых рабочих мест, снижение роста цен. Вопрос в том, почему Путин этим не занимается?
putin_itogy 03 сентября 2018 | 14:01
prade: Вы не поняли..
На подлом Западе, постоянно "отбирают деньги у олигархов",
это называется - "прогрессивная шкала". В Америке, САМИ олигархи, в трудные времена обращаются к президенту, с просьбой - ПОВЫСИТЬ ИМ НАЛОГИ!
Чтобы помочь стране в трудные периоды.
У путина агруМЕНТ один - "своих пацанов не шмонаем".
sadda 03 сентября 2018 | 13:41
Наши богачи абсолютно ничего сами не создали и не заработали. У нас просто бесстыдно наживаются на продаже природных ресурсов, результатах грабительской приватизации, различных махинациях и расхищении бюджетных средств.
А экономика как была в заднице, так там и осталась. Да здравствует Вова Путин.
drgonish 03 сентября 2018 | 14:06
sadda:
Ты же не хочешь импортозамешения, не хочешь покупать отечественные товары, не хочешь отдыхать на отечественных курортах, а экономику хочешь не в заднице. Так не бывает. А Путин..., он сделал все, чтобы вам в ваших хотелках угодить.
platonnekafrin 03 сентября 2018 | 13:44
Полезные граждане... А я вот только стагнирую российскую экономику, да так я её порчу, что даже самые успешные миллиардеры поправить уже не могут. Но не подумайте, что я есть Путин. Тот сам по себе, и я отдельно.
balamuto 03 сентября 2018 | 13:45
- Че там думать? Взять все и поделить.©)))
venmud 03 сентября 2018 | 13:46
Значит, как утверждает Швец, 50% честно заработанных надо Кому - Нибудь отстегнуть.
piterrr 03 сентября 2018 | 13:46
И сколько ж тогда их пахан гопник "заработал"?
anji70 03 сентября 2018 | 13:47
Рост же налицо, это ответ тем подлым злопыхателям которые утверждают, что жить стало хуже.
compare 03 сентября 2018 | 13:59
как это известие должно согреть души "простых россиян"-гордость и увлажненные глазыньки за своих "лютших представителей"!
ss2020 03 сентября 2018 | 14:03
они точно российские...!???)))
evgeny_biolog 03 сентября 2018 | 14:05
"Российские миллиардеры заработали"
А сколько заработали с начала года российские наёмные мужики рабочие с крепостными крестьянами?
iltrovatore 03 сентября 2018 | 14:13
Всеобщий естественный закон по Ломоносову: "Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте.."
understand?
вот на пенсии денег и нет.