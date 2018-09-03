Этой осенью в России могут вырасти цены на хлеб
По крайней мере, к такому выводу пришли в РусПродСоюзе. Представитель Ассоциации Ирина Нагайцева сказала «Эху Москвы», что это связано с подорожанием сырья.
По словам Нагайцевой, некоторые поставщики уже ведут переговоры по этому поводу с торговыми сетями.
Комментарии19
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tag188 03 сентября 2018 | 13:40
Это связано с подорожанием сырья
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Странно, каждый утюг третий год кричит о рекордных урожаях зерна.
dorin1987 03 сентября 2018 | 13:44
tag188: А обработать? А довезти? А заплатить тысячу и один налог / побор / сбор? А заплатить сбор на поддержание величия режима царька РФ? А это все на технике вчерашнего дня? И т.д. и т.п. великоымперское величие оно такое, дорогое.
novyrusich 03 сентября 2018 | 14:08
tag188: а чему удивляемся, в России все растет: пенсионный возраст, доллар к рублю, теперь вот цены.
Доходы населения не растут, но у миллиардеров и доходы растут.
Россия растущая страна.
zhrv 03 сентября 2018 | 13:45
- "По крайней мере, к такому выводу пришли в РусПродСоюзе"
Наш народ готов стерпеть все, ради великой и светлой идеи Чучхе!
polikarpich 03 сентября 2018 | 13:46
Ну, не всё так трагично!
Вот по соседству присутствует очень радостная для всех россиян новость:
" Российские миллиардеры заработали с начала года почти 9 миллиардов долларов"
vezdehod 03 сентября 2018 | 14:06
Россиянам хлеб не нужен - им зрелищ давай и ВВП их стабильно даёт.
harra 03 сентября 2018 | 13:47
Холодильник побеждает телевизор? )))
noxepy_88 03 сентября 2018 | 13:49
Точно, точно. Помню прошлогодние новости отсюда - "в Петербурге кончились запасы хлеба из-за нехватки вагонов, власти столкнулись с угрозой голода". И смех и грех, а всё ж сгодится фейкньюс, у Госдепа 11.80 отшакалить.
racerx 03 сентября 2018 | 13:49
Прям нон-стоп прекрасных новостей: повышение цен на бензин, на коммуналку, повышение НДС, повышение пенсионного возраста, а теперь еще и повышают цены на хлеб. Продолжайте в том же духе. Русский народ молча переносит все тяготы, пока не достигнет точки кипения. Зато, когда это все-таки произойдет, всем вам, #$%^, придет полный трындец. Не переставайте дергать тигра за усы.
molchun 03 сентября 2018 | 13:54
он уже подорожал с 3.09
seryj_wolk 03 сентября 2018 | 13:55
На подорожание хлеба и других продуктов и изделий и пойдет обещанная тысяча к пенсии и еще даже подорожание не скомпенсирует в полной мере.
ss2020 03 сентября 2018 | 13:57
как сказал один маленький и застенчивый: ЭТО НЕИЗБЕЖНО!)))
compare 03 сентября 2018 | 13:57
чтобы "два раза не вставать",можно говорить о подорожании всего-и ошибки не будет....
evgeny_biolog 03 сентября 2018 | 13:57
"в России могут вырасти цены на хлеб"
Дай бог, чтобы хлеб вообще вырос в этой богом проклятой стране ...
neon001 03 сентября 2018 | 13:58
будем фуражный по акции искать... что тут такого. коней на переправе не меняют. ведь скоро должна развалиться америка. да за такое и кору с деревьев можно похавать!
ostapbey 03 сентября 2018 | 14:00
Тот утренний хлеб, который плесневеет к ужину, дорожает??
А куда делся то хлеб, который не плесневел неделю!!
Правда сох, но не дорожал же!! А совсем наоборот, ..дешевел!!
Даже..
polikarpich 03 сентября 2018 | 14:23
ostapbey: Вот и я удивляюсь. Из чего и как его, интересно, изготавливают? То серой, то зелёной плесенью покрывается чуть ли не сразу.
allasc 03 сентября 2018 | 14:04
Путин послание будет делать по поводу хлеба????? сколько там каждый день стоит хлеб датировать....узнаем???
dtyzgblfhfc 03 сентября 2018 | 14:11
ну всё теперь все хомяки переходят на сосание кожаного хлеба!
хомяки! кому хлеба, кому хлеба? нате пососите мой кожаный батон!