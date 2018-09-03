В Санкт-Петербурге будут судить бывшего заместителя главы местного ФСИН, Сергея Мойсеенко
Он проходит по делу вместе с двумя соучастниками. Бывшего чиновника обвиняют в заказе убийства коллеги.
Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения.
Комментарии1
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curious69_ 03 сентября 2018 | 13:54
У зама главы госконторы ФСИН, обязательно висел в кабинете портрет Путина В.В. Поэтому когда он оформлял заказ на убийство, то делал это с чистой совестью.