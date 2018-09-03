В чеченском Аргуне полицейские задержали около 40 мужчин и пытали их

По крайней мере, об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии», ссылаясь на свои источники.

По их данным, события происходили с 7 по 23 августа. Распоряжение о задержании подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях подписал начальник местного отдела полиции, Аюб Катаев. Утверждается, что из-за утечки информации его сняли с должности. Официального подтверждения данных сведений пока нет.