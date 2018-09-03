В чеченском Аргуне полицейские задержали около 40 мужчин и пытали их
По крайней мере, об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии», ссылаясь на свои источники.
По их данным, события происходили с 7 по 23 августа. Распоряжение о задержании подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях подписал начальник местного отдела полиции, Аюб Катаев. Утверждается, что из-за утечки информации его сняли с должности. Официального подтверждения данных сведений пока нет.
Комментарии10
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astet 03 сентября 2018 | 13:33
Сказать, что удивлён? Нет.
Удивлён тем,
что Кадыров лично не отрезал им головы.
Ведь мог бы из рук Путина
получить вторую звезду Героя России!
archibald_dandy_esquire 03 сентября 2018 | 14:07
astet: " Удивлён тем,
что Кадыров лично не отрезал им головы.
Ведь мог бы из рук Путина получить вторую звезду Героя России! "
наградит себя звездой Героя Чечни, а звание Героя России положено только за отрезанные русские головы
putin_itogy 03 сентября 2018 | 13:37
А слабо этим 40(!) КАВКАЗСКИМ МУЖЧИНАМ(не запуганым как русские)
Встать, и подняв свои роственников(у каждого их не меньше 40 наберётся)
и навалять этому оборзевшему Режиму, средневекового Дикаря с гор, пастуху нечаянно подобравшему на дороге, посох Султана.
И куда его борзые нукеры разбегутся.
Ведь давно известно, что самый жестокий хищник, людоед, например медведь, лицом к лицу столкнувшийся в малиннике с перепуганной дояркой,
если та, дико заорёт дурным голосом, то перепуганный от неожиданности медведь,
бежит так, что буквально забрызгивает поносом близлежащие кусты.
Это обычные случаи жизни.
black_velvet 03 сентября 2018 | 13:50
putin_itogy: А слабо РОССИЙСКИМ МУЖЧИНАМ встать и навалять оборзевшему Режиму?
black_velvet 03 сентября 2018 | 13:52
зы - за капслок расстрел должен быть.
evgeny_biolog 03 сентября 2018 | 13:43
"В чеченском Аргуне мужики полицейские задержали около 40 чеченских мужиков и пытали их."
Сообщение "Кавказ. Мужицкие реалии."
racerx 03 сентября 2018 | 13:45
Даже такие новости уже не удивляют...
Хотя нет, меня удивляет то, что горячие парни с Кавказа в кол-ве 40 чел. не смогли дать отпор горским ментам...
ramen 03 сентября 2018 | 13:50
Как это сегодня было написано:"неприглядные действия сотрудников..." Так кажется?
timwlad90 03 сентября 2018 | 13:52
В чеченском Аргуне полицейские задержали около 40 мужчин и пытали их
По крайней мере, об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии», ссылаясь на свои источники.
По их данным, события происходили с 7 по 23 августа. Распоряжение о задержании подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях подписал начальник местного отдела полиции, Аюб Катаев. Утверждается, что из-за утечки информации его сняли с должности. Официального подтверждения данных сведений пока нет.
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Ну вообще то в Чечне очень развивается туризм.
И Чечню посетили множество туристов из России и из дальнего зарубежья.
Так ,что всё дело в том что идёт конкурентная борьба за туристический бизнес в Чечне.
Ну это тоже самое как с лабораторией Касперского.
Жёсткая многопартийная борьба за ренту от бизнеса.
Слава Сталину.
dtyzgblfhfc 03 сентября 2018 | 14:07
чеченских пидаров пытали в подвалах большим метровым фаллосом! негодяи забыли про полуметровые дубинаторы, что самое то будет чеченским пидарам!