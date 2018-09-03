В центре Москвы состоялся митинг памяти погибших в результате теракта в Беслане
На площади перед храмом на Солянке собрались около 300 человек. В основном это официальные лица и родственники погибших. На акции также дежурит полиция. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». Там не произносили никаких речей. В ходе мероприятия после службы в храме в небо было выпущено 334 белых шара по числу погибших. Их память почтили минутой молчания и возложили цветы к монументу.
Напомним, — в результате трагедии в Беслане погибли более 300 человек.
Акция продолжается.
Комментарии4
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evgeny_biolog 03 сентября 2018 | 13:38
"состоялся митинг памяти погибших в результате теракта"
Жалко, что в России ещё не вошли в практику митинги памяти погибшим в результате будущих терактов ...
drgonish 03 сентября 2018 | 13:58
evgeny_biolog:
Нда... тот случай, когда рот раскрыл, а сказать нечего.
ss2020 03 сентября 2018 | 13:52
а до 1965 года 9-е мая вообще не отмечали и был рабочий день!)
vasya_von_smetankin 03 сентября 2018 | 14:02
Ну да.
Это же не распиаренные "деды", которые "воивали..."