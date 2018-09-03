В центре Москвы состоялся митинг памяти погибших в результате теракта в Беслане

На площади перед храмом на Солянке собрались около 300 человек. В основном это официальные лица и родственники погибших. На акции также дежурит полиция. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». Там не произносили никаких речей. В ходе мероприятия после службы в храме в небо было выпущено 334 белых шара по числу погибших. Их память почтили минутой молчания и возложили цветы к монументу.

Напомним, — в результате трагедии в Беслане погибли более 300 человек.

Акция продолжается.