«Руспродсоюз»: Рост розничных цен хлеба произойдет не раньше начала октября и не превысит 10 %

Рост розничных цен хлеба произойдет не раньше начала октября и не превысит 10 %. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.

И.Нагайцева пояснила, что рост цен обусловлен подорожанием сырья. По ее словам, на сегодняшний день средние цены на пшеницу выросли по сравнению с августом 2017 года и июлем 2018 года. «Вслед за ценами на зерно дорожает мука. Отгрузочная цена муки на сегодня уже выросла с 15 до 16 рублей за килограмм в течение августа. А с середины сентября наши прогнозы на увеличение составляют еще до 18, 18,5 рублей за килограмм. Эти тенденции не могут не повлиять на изменение цены хлебобулочных изделий», — сказала И.Нагайцева.

Она добавила, что некоторые поставщики «уже ведут переговоры с торговыми сетями по этому вопросу».

В то же время, И.Нагайцева подчеркнула, что в сложившейся ситуации учитывается низкая покупательная способность населения и его не растущие доходы, поэтому переход будет осуществлен «максимально комфортно».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном росте цен на хлеб.