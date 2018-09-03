«Руспродсоюз»: Рост розничных цен хлеба произойдет не раньше начала октября и не превысит 10 %
Рост розничных цен хлеба произойдет не раньше начала октября и не превысит 10 %. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.
И.Нагайцева пояснила, что рост цен обусловлен подорожанием сырья. По ее словам, на сегодняшний день средние цены на пшеницу выросли по сравнению с августом 2017 года и июлем 2018 года. «Вслед за ценами на зерно дорожает мука. Отгрузочная цена муки на сегодня уже выросла с 15 до 16 рублей за килограмм в течение августа. А с середины сентября наши прогнозы на увеличение составляют еще до 18, 18,5 рублей за килограмм. Эти тенденции не могут не повлиять на изменение цены хлебобулочных изделий», — сказала И.Нагайцева.
Она добавила, что некоторые поставщики «уже ведут переговоры с торговыми сетями по этому вопросу».
В то же время, И.Нагайцева подчеркнула, что в сложившейся ситуации учитывается низкая покупательная способность населения и его не растущие доходы, поэтому переход будет осуществлен «максимально комфортно».
Ранее в СМИ появилась информация о возможном росте цен на хлеб.
Комментарии16
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tag188 03 сентября 2018 | 13:10
В октябре подорожает из-за роста цен на зерно и муку, а в январе из-за роста акцизов на топливо (что скажется на цене всех товаров).
ss2020 03 сентября 2018 | 13:11
а вот росгрвардия не беспокоится об этом!))))))))))))))))
askol2016 03 сентября 2018 | 13:25
ss2020: росгвардия чистит стволы и тренирует удары по болевым точкам
polikarpich 03 сентября 2018 | 13:44
askol2016: Ну, так и нам тоже не следует бездействовать!
:-)
dataan 03 сентября 2018 | 14:11
Успокойтесь детки. Всё под контролем.
«Восток-2018»
aleks50 Алексей Клубников 03 сентября 2018 | 13:18
В России есть чему расти. Правда это ни хрена не экономика. Это цены для дорогих россиян, это возраст выхода на пенсию и это бабло в карманах друзей путина.
alena01 03 сентября 2018 | 13:24
Очередной успех "эффективных менеджеров"...
platonnekafrin 03 сентября 2018 | 13:24
В своей государственной важности заботливые слова о будущем нации соревнуются только со словами о борьбе с коррупцией при обворовывании населения. "Отъем с максимальным комфортом" - мировое соглашение.
cromwel 03 сентября 2018 | 13:24
Ой, а я думал из за полезных санкций мы окрепли и как при Хрущеве объявят о снижении цен.
rumik 03 сентября 2018 | 13:39
cromwel: снижение цен было при Сталине...
keg 03 сентября 2018 | 13:25
путин как и обещал обеспечил стабильный рост ,но только налогов, цен,пенсионного возраста и разных поборов.....а снижаться в России может только уровень жизни....
askol2016 03 сентября 2018 | 13:29
Правильный выбор сделало население в марте! Резкий рост цен, геноцид населения и сверхобогащение круга лиц, близких к Путину
democ 03 сентября 2018 | 13:32
А вот и повышение цен на бензин аукается. После 1 января, больших праздников, наступит горькое похмелье с повышением НДС.
dmitriy_radchenko 03 сентября 2018 | 13:34
Переход будет осуществлен «максимально комфортно».
Я очень люблю комфорт. Это круто, что о нас заботятся, да.
sergeoa 03 сентября 2018 | 13:57
Уточните пожалуйста, на какой хлеБ на хлеб а-ля АШАН, или Хлебъ Насущный?
vedma2017 03 сентября 2018 | 14:05
10% - это мало ???
А пенсии проиндексируют только с 1 января будущего года, получите - к февралю, и вряд ли на 10%.