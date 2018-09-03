«Спартак» и «Зенит» не смогли забить в принципиальном матче в Петербурге

Перед игрой главной темой обсуждений стало отсутствие Квинси Промеса, который уехал играть в испанский Чемпионат. Массимо Каррера поставил на его позицию бразильца Педро Рошу, который не так много играл в прошлом сезоне. У Зенита с первых минут появился Ерохин. Умение играть головой и его, и конечно Артема Дзюбы во многом предопределило тактику. Каррера угадал и здесь, выпустив в центр обороны Сальваторе Бокетти, который головой играет лучше оставшегося в запасе Джикии.

Спартаковские защитники оставили Дзюбу без мяча, а других вариантов у Сергея Семака не нашлось. Матч был жестким, даже грубым. Медики появлялись на поле регулярно. «Спартак» потерял свое лучшее приобретение лета – защитника Самуэля Жиго у которого повреждено колено. На последних минутах «Зенит» имел преимущество, что позволило Семаку сказать, что он недоволен результатом, его визави ничья 0-0, напротив устроила.

Седьмой тур Чемпионата России по футболу начнется 16 сентября.