Константинопольский патриархат разрешил своим священникам повторный брак
Это будет допустимо только в двух случаях – если у священника скончалась супруга, или она сама ушла от него.
Каждый случай будет рассматриваться епархиальным архиереем особо.
Константинопольский патриархат предлагал внести такие поправки еще два года назад, однако тогда, как напоминает Интерфакс, все поместные православные церкви выступали против.
Комментарии2
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timwlad90 03 сентября 2018 | 13:20
Константинопольский патриархат разрешил своим священникам повторный брак
Это будет допустимо только в двух случаях – если у священника скончалась супруга, или она сама ушла от него.
Каждый случай будет рассматриваться епархиальным архиереем особо.
Константинопольский патриархат предлагал внести такие поправки еще два года назад, однако тогда, как напоминает Интерфакс, все поместные православные церкви выступали против.
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Полностью соответствует Православному Домоустройству Икономии .
Жена сама ушла,это тоже испытание на способность пожертвовать своим благополучием не подавшись соблазну изменить совершив уступку .Предатель всегда предатель.
И Католикам тоже надо разрешить женится и выходить замуж.
Что касаемо высшей Иерархии Церковной Власти ,то устоять соблазну когда он так же как в отношениях Каина и Авеля,то это есть духовная сила,но не в том не женится и поставив стенку всей жизни.
К стати,у воров в законе тоже самое.
Но это воры.
asyrj 03 сентября 2018 | 13:46
Пора уже разрешить браки монахам (или упразднить этот институт).
Ни к чему разводить педофилию.