Константинопольский патриархат разрешил своим священникам повторный брак

Это будет допустимо только в двух случаях – если у священника скончалась супруга, или она сама ушла от него.

Каждый случай будет рассматриваться епархиальным архиереем особо.

Константинопольский патриархат предлагал внести такие поправки еще два года назад, однако тогда, как напоминает Интерфакс, все поместные православные церкви выступали против.