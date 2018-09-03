Польские следователи начали осматривать обломки самолета экс-президента Леха Качиньского

Ту-154 потерпел крушение более 8 лет назад при заходе на посадку в аэропорту Смоленска.

Для осмотра обломков самолета Леха Качиньского польские следователи привезли свое оборудование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телевидение республики. По его данным, эксперты для этого специально отправились на автомобилях. Исследовать обломки они планируют до пятницы, а результаты их работы станут известны уже после возвращения следователей в Варшаву, отмечает телевидение Польши. Другие детали визита в Варшаве пока не раскрывают. В Следственном комитете, между тем, на фоне начала осмотра обломков Ту-154, заявили, что взрыва на борту самолета Леха Качиньского быть не могло.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, это подтвердили экспертизы, ранее проведенные польской и российской стороной. Причиной трагедии она вновь назвала ошибку экипажа в плохих погодных условиях. В апреле же польская комиссия по расследованию крушения Ту-154 предположила, что причиной могли стать не менее двух взрывов в районе левого крыла самолета.

На борту разбившегося 8 лет назад под Смоленском польского самолета находились 96 человек. Среди них тогдашний президент страны Лех Качиньский с супругой, большая часть военного командования Польши и представители парламента. Все они погибли.