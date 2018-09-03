Следователи, по неподтвержденным данным, установили личность предполагаемого убийцы полицейского на станции «Курская»

Следователи, по неподтвержденным данным, установили личность предполагаемого убийцы полицейского на станции метро «Курская». Как пишет «Московский Комсомолец», по подозрению в этом преступлении задержан работник Оренбургской конфетной фабрики, некто Нурлан Муратов.

По официальной информации, сейчас его допрашивают следователи. Само преступление произошло накануне около полуночи. Сотрудник правоохранительных органов остановил подозрительного пассажира на станции метро для проверки документов. Позже тот отпросился в туалет, а когда следом за ним зашел полицейский, злоумышленник выстрелил в него.