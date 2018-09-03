Следователи, по неподтвержденным данным, установили личность предполагаемого убийцы полицейского на станции «Курская»
Следователи, по неподтвержденным данным, установили личность предполагаемого убийцы полицейского на станции метро «Курская». Как пишет «Московский Комсомолец», по подозрению в этом преступлении задержан работник Оренбургской конфетной фабрики, некто Нурлан Муратов.
По официальной информации, сейчас его допрашивают следователи. Само преступление произошло накануне около полуночи. Сотрудник правоохранительных органов остановил подозрительного пассажира на станции метро для проверки документов. Позже тот отпросился в туалет, а когда следом за ним зашел полицейский, злоумышленник выстрелил в него.
Комментарии12
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ss2020 03 сентября 2018 | 13:08
всех подозрительных сразу отпускают в туалет...ну что мы звери что ли...!???)))
gordy 03 сентября 2018 | 13:39
@Сотрудник правоохранительных органов остановил подозрительного пассажира на станции метро для проверки документов. Позже тот отпросился в туалет, а когда следом за ним зашел полицейский, злоумышленник выстрелил в него.@
Со слов покойного?
vezdehod 03 сентября 2018 | 14:12
Из чего он выстрелил - неужели из рогатки?
mas_mas 03 сентября 2018 | 13:14
Главное, что бы у него не было странички во Вк. От остального отбрешется)
cromwel 03 сентября 2018 | 13:20
Что интересно выяснит следствие по поводу похода в сортир? Напишут в итоге что подозреваемый обещал обосрать всю станцию если его не отправят в туалет. Милиционер действовал в соответствии с уставом.
ivor_vv 03 сентября 2018 | 13:22
ну и кто кого мочит в сортире?
curious69_ 03 сентября 2018 | 13:27
На конфетных фабриках все такие... Подозрительные ,вооружённые и очень опасные. Пора на этой фабрике организовать спор хозяйствующих субъектов.
penderezky 03 сентября 2018 | 13:30
Праздник хохлотроллей. Это будни ментов про которые либерасня забывает. Вспомните когда будете гундосить про онижедетей на митингах. Они ваш покой охраняют, уроды.
anemon 03 сентября 2018 | 13:39
penderezky: Ну, и что толку от такой охраны?! Он же непрофессионально поступил, жаль его, но сам виноват. Девчонкам на разгонах руки заламывать научились, а с настоящими преступниками бороться - нет.
penderezky 03 сентября 2018 | 14:10
anemon: злодея повязали. Стало быть работают. Это осознать не по силам?
xrmosom 03 сентября 2018 | 13:34
А вроде как по другому было все.Неандерталец отобрал ствол у сотрудника и застрелил его.Повязали через два часа после преступления.
ramen 03 сентября 2018 | 13:38
Смешно. Сотрудник конфетной фабрики подготовлен получше иного спецназовца... Что отобрал ствол у полицейского да ещё сбежал.