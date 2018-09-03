Рубль снижается на московской бирже
Курс доллара в первые минуты после начала торгов подскочил на 20 копеек. Сейчас он приближается к отметке 68 рублей. Евро также сильно подрос и торгуется чуть ниже 79 рублей.
Эксперты считают, что российская валюта дешевеет из-за неопределенности по поводу дальнейшей санкционной политики США против России. Нефть же при этом продолжает дорожать.
Комментарии5
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sokal123 03 сентября 2018 | 12:36
Пахан затевает что то подлое.
ura_123 03 сентября 2018 | 12:36
Щаз хлопковые завоют на разные голоса о вставании с колен и другой лабуде)))
hz6691 03 сентября 2018 | 12:48
Отличная новость! В казне будет больше рублей от продажи нефти и газа "врагам России".
aleks50 Алексей Клубников 03 сентября 2018 | 12:51
Кругом сука враги. Вова один против них бездуховных храбро борется в кремле. Портянки, поддержите свою экономическую скреПоносную пустышку. Отдайте ему всё своё, а то с падением деревянного у него на новые виолончели не хватает.
sasass 03 сентября 2018 | 12:56
Чтобы остановить гибель Новой России , что -то надо делать умное , но беда том , что у власти ума нет...