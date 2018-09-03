Рубль снижается на московской бирже

Курс доллара в первые минуты после начала торгов подскочил на 20 копеек. Сейчас он приближается к отметке 68 рублей. Евро также сильно подрос и торгуется чуть ниже 79 рублей.

Эксперты считают, что российская валюта дешевеет из-за неопределенности по поводу дальнейшей санкционной политики США против России. Нефть же при этом продолжает дорожать.