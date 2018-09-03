Евросоюз призвал власти Мьянмы пересмотреть приговор журналистам агентства Reuters

Репортеры Ва Лон и Кья Со Оо признаны виновными в разглашении государственной тайны и получили по семь лет лишения свободы. Этот приговор подрывает свободу СМИ, право общественности на получение информации и принцип верховенства права в Мьянме, считает официальный представитель Европейской внешнеполитической службы. Оба журналисты были арестованы в конце прошлого года. Среди прочего они освещали операцию армии против народности рохинджа, которые исповедуют ислам.