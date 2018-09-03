Евросоюз призвал власти Мьянмы пересмотреть приговор журналистам агентства Reuters
Репортеры Ва Лон и Кья Со Оо признаны виновными в разглашении государственной тайны и получили по семь лет лишения свободы. Этот приговор подрывает свободу СМИ, право общественности на получение информации и принцип верховенства права в Мьянме, считает официальный представитель Европейской внешнеполитической службы. Оба журналисты были арестованы в конце прошлого года. Среди прочего они освещали операцию армии против народности рохинджа, которые исповедуют ислам.
Комментарии1
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blinorozhiy_chmo 03 сентября 2018 | 12:46
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы ... а не пошёл бы он на... ?!
;-D