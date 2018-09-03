Эммануэль Макрон: Владимир Путин хочет разрушить европейский Союз

Владимир Путин хочет разрушить европейский Союз, — считает президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью шведскому телеканалу SVТ он сказал, что диалог с Москвой необходим.

Макрон добавил, что уважает Путина, однако Россию нельзя назвать примером страны, которая соблюдает права человека. Французский президент в то же время уверен, что Европе и России следует строить новую архитектуру безопасности