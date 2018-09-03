Эммануэль Макрон: Владимир Путин хочет разрушить европейский Союз
Владимир Путин хочет разрушить европейский Союз, — считает президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью шведскому телеканалу SVТ он сказал, что диалог с Москвой необходим.
Макрон добавил, что уважает Путина, однако Россию нельзя назвать примером страны, которая соблюдает права человека. Французский президент в то же время уверен, что Европе и России следует строить новую архитектуру безопасности
Комментарии17
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sandro_007 03 сентября 2018 | 12:33
Не разрушить, а создать единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона.
amarnsky 03 сентября 2018 | 12:38
sandro_007: все будет наше.... И тогда заживем...
sandro_007 03 сентября 2018 | 12:43
amarnsky:
Если не дадим звездно-полосатому агрессору натравливаемому островитянами поджигать наш континент, то такое вполне возможно.
sandro_007 03 сентября 2018 | 12:46
Островитянами и ближневосточным клопом.
amarnsky 03 сентября 2018 | 12:47
sandro_007: Но для этого кашу надо хорошо кушать... И научиться на горшок ходить....
sandro_007 03 сентября 2018 | 12:49
amarnsky:
Глубокая мысль. Учиться никогда не поздно.
tvitov66 03 сентября 2018 | 12:38
sandro_007: и тогда он сам у себя будет покупать нефть и газ за рубли? Ватан, это ПУтриотический миф для поднятия вЭличия и рейтинга! НацЛидер желает "быть владычицей морскою, Чтобы жить мне в Окияне-море, Чтоб служила мне рыбка золотая И была б у меня на посылках"(с)
vinidbi 03 сентября 2018 | 12:40
sandro_007: Ворье априори не может ничего создавать- только грабить и разрушать!!!
mikhail_spb_ 03 сентября 2018 | 12:39
Интересно, за что Макрон уважает нацдилера?
За то, что хочет развалить Европейский Союз и не соблюдает права человека?
hz6691 03 сентября 2018 | 12:45
mikhail_spb_: за то, что так долго водит за нос свой электорат
noxepy_88 03 сентября 2018 | 12:40
Опачки! То есть сам придумал, сам обвинил, и сам осудил! Це Европа))))) Мыслепреступления, и всё такое...
ramses333 03 сентября 2018 | 12:41
Показывают Вове фотографию женской груди и спрашивают: "Вова, какое у тебя возникает желание, когда ты смотришь на это фото?". Вова отвечает: "Желание разрушить европейский Союз".
- Почему ты думаешь именно об этом?
- Потому что я всегда об этом думаю.
ansata 03 сентября 2018 | 12:42
Долго же до тебя доходит, Эманнуэль.
sergeoa 03 сентября 2018 | 12:45
На мой взгляд. эти европейцы слишком большое значение придают России
piterrr 03 сентября 2018 | 12:46
Агент США ботоксный гопник действуя в интересах США и Евросоюз пыжится развалить и экономику РФ продолжает загонять поглубже в жопу и военный конфликт в Сирии поддерживает и развязанную им войну в Украине продолжает финансировать!...Во как ботокс надрывается для своих американских хозяев!
vedma2017 03 сентября 2018 | 12:51
Какой может быть диалог - с неадекватным ??
Европе с Россией надо поступать как с Сирией - никаких отношений до смены антинародного режима.
citizeneco 03 сентября 2018 | 12:54
Хотя бы у одного руководителя страны Евросоюза хватило совести и смелости назвать вещи своими именами, а не юлить перед Путиным, как это делают, например, лидеры Германии и Финляндии, поддаваясь его газовому и ядерному шантажу.