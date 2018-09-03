Жителя Тюмени осудили на полтора года условно за песню в социальной сети «ВКонтакте»
Аудиозапись, которую он разместил ещё 2 года назад на своей странице, содержала косвенный призыв убивать выходцев с Кавказа и Средней Азии, говорится в решении суда. Сам фигурант дела вину признал, пишет сайт «Рамблер-новости». Как отмечают многие журналисты, за последние недели в разы выросло количество сообщений о судах за репосты и лайки в интернете. Как правило, в новостях фигурирует сеть «ВКонтакте».
Комментарии5
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tks 03 сентября 2018 | 12:35
Хочешь сесть?! Заведи страничку "ВКонтакте"!
y20160414 03 сентября 2018 | 12:40
Жаль, что не расстреляли. Потому что в самой серёдке Средней Азии находится Монголия. Поэтому нетерпимость к выходцам из Средней Азии – потомкам воинов Чингиз-хана – это нетерпимость к так называемым «русским».
ura_123 03 сентября 2018 | 12:41
Опаньки,неожиданно! Странно что нет ни одного дела о призывах убивать украинцев, не только вконтактике,но и на Эхе.
tovarich67 03 сентября 2018 | 12:49
ura_123: за призывы убивать украинцев не сажают.а наоборот всяко поощряют к расправам наж хохлобандеровцами.а уж как отморозков собирали на даунбас по вмей россии что бы убивать украинцев....и это не экстремизьм понятно же
byaka50 03 сентября 2018 | 12:50
Нам песня строить и жить помогает...