Жителя Тюмени осудили на полтора года условно за песню в социальной сети «ВКонтакте»

Аудиозапись, которую он разместил ещё 2 года назад на своей странице, содержала косвенный призыв убивать выходцев с Кавказа и Средней Азии, говорится в решении суда. Сам фигурант дела вину признал, пишет сайт «Рамблер-новости». Как отмечают многие журналисты, за последние недели в разы выросло количество сообщений о судах за репосты и лайки в интернете. Как правило, в новостях фигурирует сеть «ВКонтакте».