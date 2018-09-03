Акция памяти жертв теракта в Беслане проходит в центре Москвы
Люди собрались на траурный митинг у монумента на Солянке.
Также сегодня проходят памятные акции возле тех мест Москвы, где произошли крупные теракты. Траурные митинги и «минуты молчания» объявлены во многих российских городах.
Комментарии2
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platonnekafrin 03 сентября 2018 | 12:36
Вот стоим - ждем Владимира Владимировича... Вот-вот, объявится. Уверены, приедет, обязательно приедет. Конечно же приедет, ведь передача же уже была, где он в отличной форме каждую неделю.
foma55 03 сентября 2018 | 12:48
И в Одессе такие же террористы захватили здание и призывали к свержению законной власти. Кстати в Одессе при наведении конституционного порядка погибло в разы меньше чем в в "Норд Осте" или Беслане. Сожалею погибших и в Одессе,Беслане,Норд Осте .....!