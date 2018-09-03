Президент фонда «Петербургская политика»: Авторы программы о Путине пытаются поднять упавший рейтинг президента
Авторы передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» хотят упрочить свой статус в глазах власти и пытаются поднять упавший рейтинг президента. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
По его словам, появление такой программы объясняется высокой конкуренцией, существующей в мире медиа «между куратором, персоной, каналами, и в этом плане, кто громче похвалит Путина, может стать неким аппаратным ресурсом».
В то же время М.Виноградов отметил, что в условиях «чувствительного падения рейтингов власти» до 20% необходимо «собирать ядерный электорат Путина». «Это попытка как-то цементировать тех, кто для себя решил на сегодня остаться путинском лагере, показать им, что они все сделали правильно», — пояснил М.Виноградов.
Комментарии11
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cromwel 03 сентября 2018 | 12:08
Я уже сижу с вилкой у телевизора. Вместо того чтоб поднять рейтинг нормальными поступками они нас опять оболванивать будут.
lazich 03 сентября 2018 | 12:24
cromwel: А у меня телека нет, так что х.. им.
arye_11 03 сентября 2018 | 12:12
Рейтинг Вождя, как хрен из старого анекдота.
Если поднимается, то только от одной мысли о Нём, но если начал падать, то даже подъемным краном его уже не поднимешь.
avp235 03 сентября 2018 | 12:23
Рейтинг Брежнева в свое время тоже поднимали телевизором, но только он становился все ниже и ниже. А теперь, когда падает рейтинг самого телевизора, рейтинг предмета рекламы падает в квадрате.
eduard53 03 сентября 2018 | 12:13
Дык, как же ж упавший-опавший поднимешь, когда обладатель его
спокон сам на нём стоИт-топчется?
ura_123 03 сентября 2018 | 12:13
Какой уж там рейтинг после телешоу о пользе повышения пенсионного возраста?
venmud 03 сентября 2018 | 12:19
"упавший рейтинг президента"
======
"соблазнил ее аксессуаром духовности" Невзоров
ansata 03 сентября 2018 | 12:27
А мне его рейтинг на хлеб намазывать?
platonnekafrin 03 сентября 2018 | 12:29
А рейтинг, он не то, что бы не встает, он буквально валяется.
roony 03 сентября 2018 | 12:36
А кто его поднимет ?
Это же надо против олигархов выступить, промышленность развивать, рабочие места открывать , а это противоречит желанию пиндосни !
aleks50 Алексей Клубников 03 сентября 2018 | 12:45
СкреПоносные жопализы воровской власти, объединяйтесь!