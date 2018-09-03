Президент фонда «Петербургская политика»: Авторы программы о Путине пытаются поднять упавший рейтинг президента

Авторы передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» хотят упрочить свой статус в глазах власти и пытаются поднять упавший рейтинг президента. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

По его словам, появление такой программы объясняется высокой конкуренцией, существующей в мире медиа «между куратором, персоной, каналами, и в этом плане, кто громче похвалит Путина, может стать неким аппаратным ресурсом».

В то же время М.Виноградов отметил, что в условиях «чувствительного падения рейтингов власти» до 20% необходимо «собирать ядерный электорат Путина». «Это попытка как-то цементировать тех, кто для себя решил на сегодня остаться путинском лагере, показать им, что они все сделали правильно», — пояснил М.Виноградов.