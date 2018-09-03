«Новая газета» начала сбор пожертвований для поддержания своей деятельности
Деньги пойдут на оплату работы журналистов, командировки и аренду помещения, — сказано на сайте издания.
Такой способ привлечения финансов выбрали, поскольку он не ограничивает доступ к её публикациям для читателей, — сказал издатель «Новой Газеты» Дмитрий Муратов.
Он подчеркнул, что деятельность «Новой газеты» важна тем, что она не только комментирует, но добывает факты.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sandro_007 03 сентября 2018 | 12:14
И тишина. Как насчет денег, все "поддержанты" бросились врассыпную. Грош цена всей этой тусовке.
motooppic 03 сентября 2018 | 12:15
от дохлого осла уши, а не бабло этим придурям из новой!
testmeter 03 сентября 2018 | 12:23
motooppic: Предпочитаешь Эхо поддерживать?
tks 03 сентября 2018 | 12:39
motooppic: А ты - стало быть, и есть уши того самого дохлого осла? Всё думаю, что же так от текста твоего воняет, а это оказывается, уши серные твои ;)))
tks 03 сентября 2018 | 12:24
В нынешних условиях выживают только туалетные листки, типа "Комсючки"-вонючки.
noxepy_88 03 сентября 2018 | 12:29
tks: Ну так завязывай с ним, брат! Поддержи рублём Независьку, или как обычно, бла-бла-бла, мамка не даёт?
tks 03 сентября 2018 | 12:37
noxepy_88: Дурак ты, "ахт-ахт", и уши у тебя квадратные. Ты всегда свои обыкновения оппоненту приписываешь?
noxepy_88 03 сентября 2018 | 12:55
tks: Ты о чём, брат? Поддержал Независьку материально? Или как обычно, "бла-бла, сам дурак.."?
venq 03 сентября 2018 | 12:32
нет проблем. Навальный пойдет задарма в "новую" работать главным внештатным корреспондентом - многомиллионные тиражи гарантированы. :D
boseal 03 сентября 2018 | 12:38
Пусть к Навальному обратятся за консультацией - этот "комбинатор" знает как "лохов доить" под видом бурной оппозиционной деятельности.
forum_participant 03 сентября 2018 | 12:41
Просто новый способ финансироания Госдепом через подставнъх лиц..
shiva20 03 сентября 2018 | 12:43
Ну мля и здесь поборы! То Дождь, то Нью Таймс, то этот, чёрт бы его побрал Бабченку деньги клянчит!