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12:03, 03 сентября 2018

«Новая газета» начала сбор пожертвований для поддержания своей деятельности

Деньги пойдут на оплату работы журналистов, командировки и аренду помещения, — сказано на сайте издания.

Такой способ привлечения финансов выбрали, поскольку он не ограничивает доступ к её публикациям для читателей, — сказал издатель «Новой Газеты» Дмитрий Муратов.

Он подчеркнул, что деятельность «Новой газеты» важна тем, что она не только комментирует, но добывает факты.

Комментарии

12

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sandro_007 03 сентября 2018 | 12:14

И тишина. Как насчет денег, все "поддержанты" бросились врассыпную. Грош цена всей этой тусовке.

motooppic 03 сентября 2018 | 12:15

от дохлого осла уши, а не бабло этим придурям из новой!

testmeter 03 сентября 2018 | 12:23

motooppic: Предпочитаешь Эхо поддерживать?

tks 03 сентября 2018 | 12:39

motooppic: А ты - стало быть, и есть уши того самого дохлого осла? Всё думаю, что же так от текста твоего воняет, а это оказывается, уши серные твои ;)))

tks 03 сентября 2018 | 12:24

В нынешних условиях выживают только туалетные листки, типа "Комсючки"-вонючки.

noxepy_88 03 сентября 2018 | 12:29

tks: Ну так завязывай с ним, брат! Поддержи рублём Независьку, или как обычно, бла-бла-бла, мамка не даёт?

tks 03 сентября 2018 | 12:37

noxepy_88: Дурак ты, "ахт-ахт", и уши у тебя квадратные. Ты всегда свои обыкновения оппоненту приписываешь?

noxepy_88 03 сентября 2018 | 12:55

tks: Ты о чём, брат? Поддержал Независьку материально? Или как обычно, "бла-бла, сам дурак.."?

venq 03 сентября 2018 | 12:32

нет проблем. Навальный пойдет задарма в "новую" работать главным внештатным корреспондентом - многомиллионные тиражи гарантированы. :D

boseal 03 сентября 2018 | 12:38

Пусть к Навальному обратятся за консультацией - этот "комбинатор" знает как "лохов доить" под видом бурной оппозиционной деятельности.

forum_participant 03 сентября 2018 | 12:41

Просто новый способ финансироания Госдепом через подставнъх лиц..

shiva20 03 сентября 2018 | 12:43

Ну мля и здесь поборы! То Дождь, то Нью Таймс, то этот, чёрт бы его побрал Бабченку деньги клянчит!

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