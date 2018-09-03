«Новая газета» начала сбор пожертвований для поддержания своей деятельности

Деньги пойдут на оплату работы журналистов, командировки и аренду помещения, — сказано на сайте издания.

Такой способ привлечения финансов выбрали, поскольку он не ограничивает доступ к её публикациям для читателей, — сказал издатель «Новой Газеты» Дмитрий Муратов.

Он подчеркнул, что деятельность «Новой газеты» важна тем, что она не только комментирует, но добывает факты.