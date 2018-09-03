Протестовать из-за пенсионной реформы готов каждый второй россиянин

Опрос «Левада-центра» показал, что больше всего планами правительства недовольны избиратели ЛДПР и Компартии.

Социологи подчеркивают, что опрос проводился до заявления Владимира Путина о смягчении законопроекта о повышении пенсионного возраста. Впрочем, обещания президента вряд ли сильно повлияли на настроения граждан, полагает Денис Волков из «Левада-центра».

Готовность отстаивать свою критическую позицию на улице напрямую связано с возрастом и политическими предпочтениями россиян. Среди тех, кто только готовится выйти на пенсию, недовольных заметно больше. Примечательно, что планы правительства не устраивают почти половину электората Единой России».

Число желающих присоединиться к акциям протеста за август значительно выросло – таковых среди опрошенных 53%. Социологи узнали мнение россиян о референдуме по пенсионной тематике, которого добиваются сразу несколько инициативных групп. За сохранение существующего возраста выхода на пенсию проголосовали бы почти 80% россиян.

Акции против пенсионной реформы прошли в российских городах в минувшее воскресенье. Самой массовой стала акция в Москве, где собрались до 10 тысяч человек.