Протестовать из-за пенсионной реформы готов каждый второй россиянин
Опрос «Левада-центра» показал, что больше всего планами правительства недовольны избиратели ЛДПР и Компартии.
Социологи подчеркивают, что опрос проводился до заявления Владимира Путина о смягчении законопроекта о повышении пенсионного возраста. Впрочем, обещания президента вряд ли сильно повлияли на настроения граждан, полагает Денис Волков из «Левада-центра».
Готовность отстаивать свою критическую позицию на улице напрямую связано с возрастом и политическими предпочтениями россиян. Среди тех, кто только готовится выйти на пенсию, недовольных заметно больше. Примечательно, что планы правительства не устраивают почти половину электората Единой России».
Число желающих присоединиться к акциям протеста за август значительно выросло – таковых среди опрошенных 53%. Социологи узнали мнение россиян о референдуме по пенсионной тематике, которого добиваются сразу несколько инициативных групп. За сохранение существующего возраста выхода на пенсию проголосовали бы почти 80% россиян.
Акции против пенсионной реформы прошли в российских городах в минувшее воскресенье. Самой массовой стала акция в Москве, где собрались до 10 тысяч человек.
Комментарии15
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vinidbi 03 сентября 2018 | 12:05
Получается у нас каждый второй-это силовики и депутаты???
lenin3 03 сентября 2018 | 12:16
vinidbi: дык,и Вошьдю доложат,что поддерживают реформу 50%...
astet 03 сентября 2018 | 12:32
lenin3: Если каждый второй против,
хочется спросить,
какая сволочь проголосовала 18 марта
за старого маразматика Путина?!!
brezhneput 03 сентября 2018 | 12:38
astet: в основном - пенсионеры, силовики и бюджетники))
hiryrg 03 сентября 2018 | 12:52
astet:Действительно! И я не могу этого понять. И причем свои близкие люди проголосовали! Не все конечно...Начинаю спрашивать, зачем??? Отвечают - ты враг своей страны...И в ответ - а я люблю свою страну! Вот что делает пропаганда и зомбоТВ. Вот если бы зомбоТВ хотя бы один независимый канал запустить без пропаганды - тогда ситуация поменялась кардинально! Именно по ТВ запустить. Интернет пока не помогает...
blahovdav 03 сентября 2018 | 12:09
Вот ведь суки то?? Мы им и Крымнаш и лугандоннаш и Сирнаш, а они против камней с неба???
avp235 03 сентября 2018 | 12:26
Как в стишке времен застоя: протестуй - не протестуй, все равно получишь... (не помню дальше).
polsan 03 сентября 2018 | 12:29
avp235: рубль )))
roony 03 сентября 2018 | 12:25
Отобрать у нищего последнюю надежду на какое то существование это уничтожение населения России, как и хотят пиндосы ....
brezhneput 03 сентября 2018 | 12:40
roony: зато с экранов телевизора - Америка враг)) А оказывается - враг в Кремле.
tks 03 сентября 2018 | 12:31
И за Фюрера тоже каждый второй?
motooppic 03 сентября 2018 | 12:32
никто не собирается протестовать. Реформа эта нужная и правильная, без нее никак. Нормальные люди это понимают и реформу одобряют, а вот оппозиционные уроды на протестных акциях по реформе бабло делают и своих западных спонсоров доят. Ибо работа у них такая...
balamuto 03 сентября 2018 | 12:34
motooppic: мотопись..красиво написал.Бегом в кассу за 11.80.
omichka 03 сентября 2018 | 12:47
motooppic:
Да и я одобрила бы, но только всё должно быть последовательно: сначала обещанные 25 миллионов рабочих мест, а потом реформа.
hiryrg 03 сентября 2018 | 12:45
"до 10 тысяч человек". Мало.