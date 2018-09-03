Неизвестный открыл огонь в Калифорнии, 10 человек ранены

По меньшей мере 10 человек получили огнестрельные ранения в результате нападения в городе Сан-Бернардино в американском штате Калифорния, сообщает телеканал Эн-Би-Си со ссылкой на местную полицию.

Пострадавшие доставлены в три близлежащих больницы. Некоторые находятся в критическом состоянии, передает «Интерфакс».