Неизвестный открыл огонь в Калифорнии, 10 человек ранены
По меньшей мере 10 человек получили огнестрельные ранения в результате нападения в городе Сан-Бернардино в американском штате Калифорния, сообщает телеканал Эн-Би-Си со ссылкой на местную полицию.
Пострадавшие доставлены в три близлежащих больницы. Некоторые находятся в критическом состоянии, передает «Интерфакс».
Комментарии4
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noxepy_88 03 сентября 2018 | 12:06
Реальный движ! Крутая мутка! Осознанный выбор свободных людей! Молодцы американцы, уверен, они быстро решат эту проблему!
jetsam 03 сентября 2018 | 12:18
ну и что.
сегодня ночью один в московском метро полицейского убил.
рф круче?
или просто дебилы везде есть?
noxepy_88 03 сентября 2018 | 12:25
jetsam: ОДИН. Нашел чем хвастаться, портяно)))))
В свободных американских штатах уже больше тысячи школьников положили из огнестрела, только за неполный год, а ватка навсегда останется рабами)))))
staglla 03 сентября 2018 | 12:18
Свободная страна.
Наши то так не смогут.