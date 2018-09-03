Ракетно-космическая корпорация «Энергия» начала внутреннюю проверку из-за корабля «Союз», произведенного с браком
В корпусе аппарата была обнаружена микротрещина.
Официальных предположений о причинах появления отверстия в корпусе корабля «Союз» пока нет. В «Роскосмосе», который также проводит проверку совместно с корпорацией «Энергия» и Центральным НИИ машиностроения, призвали воздержаться от поспешных выводов. Между тем источники РИА Новости утверждают, что причиной микротрещины стало просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. По словам одного из собеседников агентства, сотрудник, допустивший такую халатность, уже установлен.
Другой источник рассказал, что этот сотрудник, вероятно, заделал отверстие специальным клеем – из-за чего оно дало о себе знать только спустя два месяца после орбитального полета, когда на МКС обнаружили утечку воздуха. Ее, напомним, заметили в ночь на четверг. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, микротрещина на корабле «Союз» располагалась в бытовом отсеке аппарата, поэтому угрозы его экипажу при возвращении на Землю не было.
Ранее в «Роскосмосе» предполагали, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.
Комментарии11
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astet 03 сентября 2018 | 12:05
Микротрещина меня не удивляет.
Удивляет как при зарплате ракетостроителей в 15 тысяч
ракеты вообще взлетают!
amarnsky 03 сентября 2018 | 12:16
astet: во времена Королева - они ничего не получали - были заключенными... Прогресс хоть такой...
mikhail_spb_ 03 сентября 2018 | 12:06
Одного сотрудника-вредителя нашли.
Теперь нужно его обезвредить и заставить выдать недремлющим органам всю подпольную организацию вредителей, шпионов и диверсантов.
Также необходимо проверить все подшипники на наличие в них песка, подсыпанного вражеской рукой.
И не забыть проверить продукты космонавтов на толчёное стекло!
bilrot 03 сентября 2018 | 12:35
mikhail_spb_: Вредитель том один , он же первое лицо .
ura_123 03 сентября 2018 | 12:11
Где рогозинские там везде микротрещины,через которые утекают миллиарды.
seryj_wolk 03 сентября 2018 | 12:14
Трещина ( и вовсе не микро) была рукотворной, произведенной кривыми ручками под руководством тупых головок. Изделие перед сдачей в эксплуатацию не проверили низбыточным давлением. А если и проверили, то опять же при участии кривых ручек и тупых головок.
tks 03 сентября 2018 | 12:21
Путинские топ-манагеры тотально разваливают всё, за что берутся! Зато бонусы и прочие кунштюки у них феерические!
vasya_von_smetankin 03 сентября 2018 | 12:25
Следствием установлено, что "микрометеорит", приведший к образованию "микротрещины", имел форму, характерную для пробки от продукции "Русский Стандарт", оригинал, 0.7 л.,
Вкус: Мягкий, Чистый, Пшеничный.
Трижды проведённый следственный эксперимент подтвердил это предположение.
tag188 03 сентября 2018 | 12:33
Ну если так у нас делают космические аппараты, то можно представить, как у нас собирают, например, самолеты.
Желающие покупать и летать на российских самолетах здесь есть?
jetsam 03 сентября 2018 | 12:34
а, который киздил, что микрометеорит - уже уволен без выходного пособия?
нет???? а что так? может он и просверлил эту дырку. чтобы потом подсидеть
предыдущего смотрящего?
citizeneco 03 сентября 2018 | 12:36
Поразительно, сотрудник завода просверлил дырку в корпусе корабля и заделал её клеем после чего её не обнаружили, а выходной дефектоскопический контроль такого ответственного изделия? Это какой же уровень мышления у таких сотрудников, работающих в космической отрасли, он граничит с идиотизмом и их надо всех переаттестовавыть. Если допустить, что это было сделано даже неумышленно, то все равно это основание, чтобы его посадить после психиатрической экспертизы на вменяемость, т.к. он подверг опасности жизнь космонавтов. А, вообще, что называется, нет слов, ну и “спецы” там работают, полная деградация налицо.