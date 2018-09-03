Z Архив новостей новости
5 11 6 3013
12:00, 03 сентября 2018

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» начала внутреннюю проверку из-за корабля «Союз», произведенного с браком

В корпусе аппарата была обнаружена микротрещина.

Официальных предположений о причинах появления отверстия в корпусе корабля «Союз» пока нет. В «Роскосмосе», который также проводит проверку совместно с корпорацией «Энергия» и Центральным НИИ машиностроения, призвали воздержаться от поспешных выводов. Между тем источники РИА Новости утверждают, что причиной микротрещины стало просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. По словам одного из собеседников агентства, сотрудник, допустивший такую халатность, уже установлен.

Другой источник рассказал, что этот сотрудник, вероятно, заделал отверстие специальным клеем – из-за чего оно дало о себе знать только спустя два месяца после орбитального полета, когда на МКС обнаружили утечку воздуха. Ее, напомним, заметили в ночь на четверг. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, микротрещина на корабле «Союз» располагалась в бытовом отсеке аппарата, поэтому угрозы его экипажу при возвращении на Землю не было.

Ранее в «Роскосмосе» предполагали, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

astet 03 сентября 2018 | 12:05

Микротрещина меня не удивляет.
Удивляет как при зарплате ракетостроителей в 15 тысяч
ракеты вообще взлетают!

amarnsky 03 сентября 2018 | 12:16

astet: во времена Королева - они ничего не получали - были заключенными... Прогресс хоть такой...

mikhail_spb_ 03 сентября 2018 | 12:06


Одного сотрудника-вредителя нашли.
Теперь нужно его обезвредить и заставить выдать недремлющим органам всю подпольную организацию вредителей, шпионов и диверсантов.
Также необходимо проверить все подшипники на наличие в них песка, подсыпанного вражеской рукой.
И не забыть проверить продукты космонавтов на толчёное стекло!

bilrot 03 сентября 2018 | 12:35

mikhail_spb_: Вредитель том один , он же первое лицо .

ura_123 03 сентября 2018 | 12:11

Где рогозинские там везде микротрещины,через которые утекают миллиарды.

seryj_wolk 03 сентября 2018 | 12:14

Трещина ( и вовсе не микро) была рукотворной, произведенной кривыми ручками под руководством тупых головок. Изделие перед сдачей в эксплуатацию не проверили низбыточным давлением. А если и проверили, то опять же при участии кривых ручек и тупых головок.

tks 03 сентября 2018 | 12:21

Путинские топ-манагеры тотально разваливают всё, за что берутся! Зато бонусы и прочие кунштюки у них феерические!

vasya_von_smetankin 03 сентября 2018 | 12:25

Следствием установлено, что "микрометеорит", приведший к образованию "микротрещины", имел форму, характерную для пробки от продукции "Русский Стандарт", оригинал, 0.7 л.,
Вкус: Мягкий, Чистый, Пшеничный.
Трижды проведённый следственный эксперимент подтвердил это предположение.

tag188 03 сентября 2018 | 12:33

Ну если так у нас делают космические аппараты, то можно представить, как у нас собирают, например, самолеты.
Желающие покупать и летать на российских самолетах здесь есть?

jetsam 03 сентября 2018 | 12:34

а, который киздил, что микрометеорит - уже уволен без выходного пособия?
нет???? а что так? может он и просверлил эту дырку. чтобы потом подсидеть
предыдущего смотрящего?

citizeneco 03 сентября 2018 | 12:36

Поразительно, сотрудник завода просверлил дырку в корпусе корабля и заделал её клеем после чего её не обнаружили, а выходной дефектоскопический контроль такого ответственного изделия? Это какой же уровень мышления у таких сотрудников, работающих в космической отрасли, он граничит с идиотизмом и их надо всех переаттестовавыть. Если допустить, что это было сделано даже неумышленно, то все равно это основание, чтобы его посадить после психиатрической экспертизы на вменяемость, т.к. он подверг опасности жизнь космонавтов. А, вообще, что называется, нет слов, ну и “спецы” там работают, полная деградация налицо.


Самое обсуждаемое

Блоги

«Катынь — место скорби, а не выяснения отношений» Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова — Сергею Пархоменко…

5 160 6 17776 27.08
Kистория, мнения
Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 176 6 17368 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 66 6 9690 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 538 6 78631 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…

5 82 6 12281 31.08
#слушать 01:46:47 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, видео, передачи
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Хозяин Слово «хозяин» образовано от татарского слова «хуҗа» и русского суффикса ин…

5 52 6 7778 29.08
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все Бывают абсолютно чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы…

5 100 6 16865 27.08
Kподростки, школа, эфиры, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Выпили воду и закусили воздухом Этих гадких, противных инородцев так много, а нас так мало! Ну, как нам с ними совладать! Как решить все проблемы, которые они нам создали? Хорошо, что есть социологи, которым можно излить душу…

5 147 6 40132 27.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 54 6 8402 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 73 6 11998 31.08
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Санкции и перспектива Наивные мечты Запада о том, что кто-то в российских элитах выступит против нынешней политики — абсолютно нереалистичны. Американские и европейские политики, в течение четырех лет не добившись желаемого результата…

5 75 6 20496 27.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Новости

Больше половины россиян готовы протестовать из-за повышения пенсионного возраста Опрос проводил «Левада Центр» до обращения Владимира Путина, в котором президент говорил о корректировке реформы…

5 34 6 5709
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 72 6 12308 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Я не могу себе представить среди своих друзей людей, которые скажут: выходите и плевать, что вас посадят в тюрьму. Я понимаю, что это путь революционера. Но если это путь революционера, я считаю, что 30 суток на пути революционера — не самое большое страдание…

5 52 6 17578 27.08
#слушать 35:34 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Беслан: во имя непоколебимости Только один человек в России мог запретить вести переговоры с террористами. Только один человек мог приказать штурмовать школу, обрекая детей на смерть. Недаром за минувшие 14 лет он ни разу не приехал на бесланское кладбище…

5 91 6 15770 00:09
Kпамять, беслан, трагедии, мнения
Блоги

Жанна Спитковская Предприниматель

Фитиль уже запален. Хемниц как символ уходящей эпохи. Меркелевская Германия на исходе Рядовой Мишель не понимает, почему он за неоплату налога на телевидение и радиовещание может попасть в тюрьму, а нелегальные мигранты по нескольку раз в день попадаясь на воровстве, ничем не рискуют…

5 52 6 9327 29.08
Kгермания, общество, демонстрации, мигранты, события

Популярное за неделю

Новости

Московская полиция задержала подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов на станции «Курская» Его доставили в отдел для следственны действий, рассказали в МВД…

5 12 6 18995
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 106 6 156868 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Голосование
Верите ли вы, что за «кокаиновым» делом стоят официальные российские лица?
5 37 6 10659 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 407 6 357085 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Не может быть высоких пенсий в средневековой стране. Это экономический факт, с которым избирателям, с восторгом голосовавшим за наступление Средневековья, придется считаться…

5 127 6 97977 01.09
#слушать 47:32 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7231247
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3642629

Сегодня в эфире