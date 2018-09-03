Ракетно-космическая корпорация «Энергия» начала внутреннюю проверку из-за корабля «Союз», произведенного с браком

В корпусе аппарата была обнаружена микротрещина.

Официальных предположений о причинах появления отверстия в корпусе корабля «Союз» пока нет. В «Роскосмосе», который также проводит проверку совместно с корпорацией «Энергия» и Центральным НИИ машиностроения, призвали воздержаться от поспешных выводов. Между тем источники РИА Новости утверждают, что причиной микротрещины стало просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. По словам одного из собеседников агентства, сотрудник, допустивший такую халатность, уже установлен.

Другой источник рассказал, что этот сотрудник, вероятно, заделал отверстие специальным клеем – из-за чего оно дало о себе знать только спустя два месяца после орбитального полета, когда на МКС обнаружили утечку воздуха. Ее, напомним, заметили в ночь на четверг. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, микротрещина на корабле «Союз» располагалась в бытовом отсеке аппарата, поэтому угрозы его экипажу при возвращении на Землю не было.

Ранее в «Роскосмосе» предполагали, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.