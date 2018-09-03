Ничьёй завершился центральный матч 6 тура Чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом»

Встреча проходила в Петербурге. Подопечные Сергея Семака потерял первые очки в этом сезоне, отмечает ТАСС. В результате «Зенит» и «Спартак» сохранили первое и второе места в турнирной таблице соответственно. Разница между ними составляет 2 очка.