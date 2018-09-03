Ничьёй завершился центральный матч 6 тура Чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом»
Встреча проходила в Петербурге. Подопечные Сергея Семака потерял первые очки в этом сезоне, отмечает ТАСС. В результате «Зенит» и «Спартак» сохранили первое и второе места в турнирной таблице соответственно. Разница между ними составляет 2 очка.
Комментарии2
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s_a_n_d_r_a 03 сентября 2018 | 11:48
"Ничьёй"...
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Мдааа..........
hodak47 03 сентября 2018 | 12:23
Как это отразится на курсы валют?...