"Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет в третий раз встретиться с Владимиром Путиным"

В ходе видеотрансляции на своей странице в Фейсбуке он заверил, что российско-армянские отношений находятся в рабочей атмосфере. Таким образом Пашинян опровергал появившиеся слухи о возникших проблемах между Москвой и Ереваном. Последний раз премьер встречался с российским президентов в середине августа.

Пашинян, который возглавлял многотысячные протесты в Армении этой весной, занял пост премьер-министра в начале мая.