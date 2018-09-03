Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет в третий раз встретиться с Владимиром Путиным
В ходе видеотрансляции на своей странице в Фейсбуке он заверил, что российско-армянские отношений находятся в рабочей атмосфере. Таким образом Пашинян опровергал появившиеся слухи о возникших проблемах между Москвой и Ереваном. Последний раз премьер встречался с российским президентов в середине августа.
Пашинян, который возглавлял многотысячные протесты в Армении этой весной, занял пост премьер-министра в начале мая.
Комментарии6
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perestarok 03 сентября 2018 | 11:41
"Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет в третий раз встретиться с Владимиром Путиным"
Цену себе набивает путём шантажа России.
cromwel 03 сентября 2018 | 12:04
Еще больше денег хочет..
staglla 03 сентября 2018 | 12:20
Пиарится.
Вот мол я какой важный - аж с Путиным встречаюсь, а Путин то не со всякой Меркель будет встречаться, а со мной - уже третий раз.
nata_roo 03 сентября 2018 | 12:23
Такая вот участь у армянских "президентов": каждую неделю летать в Кремль для отчета... Так было, есть и так будет...
neon999 03 сентября 2018 | 12:27
Чего это на ЭМ так о Пашиняне распереживались ?
Или это они так Путина рекламируют: мол, все вокруг хотят с ним целоваться ?
forum_participant 03 сентября 2018 | 12:48
Денги, денги давай..