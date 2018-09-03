В российском правительстве называют экономически не целесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию
Соседняя республика обеспечивает себя полностью за счёт переработки российской нефти, пояснил министр энергетики Александр Новак. Сейчас Москва и Минск согласовывают новые параметры таких поставок.
Ранее Россия предупредила о том, что хочет ограничит беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Белоруссию. Это объяснялось тем, что российский бюджет несёт потери от возможного реэкспорта нефтепродуктов с территории Белоруссии.
Комментарии48
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 03 сентября 2018 | 11:35
Кремлежулики хотят взнуздать батьку?
А они не боятся, что он окончательно переметнётся на Запад?
archibald_dandy_esquire 03 сентября 2018 | 11:41
mikhail_spb_:
возможно, что скоро в российских СМИ появятся бульбо-бендеро-фошысты и "минскнаш!!!" - чемпионка мира по поднятию лёжа готова сфотографироваться на фоне сожжённых белорусских танков с освобождёнными от лукашенковского ига русскими детьми
tvitov66 03 сентября 2018 | 11:45
archibald_dandy_esquire: а каким образом вы иначе себе представляете РЫВОК ПОПУтински?
lisitsa1962 03 сентября 2018 | 12:33
archibald_dandy_esquire: Батька урок Украині помнит, ещ' в 2014м предупредил что отдаст приказ сразу стрелять на поражение без предупреждения.
Так что будущая Президент России без Беларуси обойдётся. А вот НАТО новую страну примет в свои ряды
eniro 03 сентября 2018 | 12:45
lisitsa1962: К сожалению, пока, Вами перечисленное не возможно.В Беларуси граждан-процентов 20. НАТО, ее в обозримом будущем не примет, даже если беларусы станут на колени перед границей.
lisitsa1962 03 сентября 2018 | 12:57
eniro: Примет запросто. Референдум в стране не является необходимым условием для подачи документов и принятия, достаточно решения высшего законодательного органа. А с Национальными Зборами Батька разберется :)
polba 03 сентября 2018 | 11:43
mikhail_spb_: А этот самый "Запад" готов кормить этого самого "батьку", как это нынче делает Россия, обеспечивая треть белорусского бюджета?
andre_klimov 03 сентября 2018 | 11:51
polba:
Посмотрите на Польшу - отказалась от российской нефти полностью, провела модернизацию нефтепереработки полностью в ориентировке на не столь загаженую серой и прочим нефть - и сейчас весьма успешна по части нефтехимии. Российская нефть "тяжела" и менее выгодна в переработке, так что еще неизвестно, что будет выгодней.
А "Запад" с удовольствием поможет сделать модернизацию, как это было сделано в Польше. К тому же с более тесной экономической ориентацией на Запад, Батька становится менее непредсказуемым и более договороспособным для Европы, которой нужен "защитный пояс" между ней и агрессивной и неадекватной Россией.
tvitov66 03 сентября 2018 | 12:12
andre_klimov: а как "Запад" будет помогать члену, не побоюсь сказать таёжного союза? Для этого Батька должен хотя бы заявить о желании выйти и выгнать высокодуховных военных ... тогда в него и войдет (не подумайте плохого) западный капитал, с базой НАТО за одно
andre_klimov 03 сентября 2018 | 12:25
tvitov66:
Вы удивитесь, но Запад ведет бизнес с разными странами. И далеко не все они - военные союзники. Во всяком случае пока они соблюдают взятые на себя обязательства. Вот и с Россией вели до недавнего времени - без оглядки и ограничений.
И, кстати, "Союзное государство" существует рожно до того момента, пока Батьке это выгодно. Лишая его этой выгоды Россия будет сама себе "союзное государство с собой же"... А Батька найдет выгоду там, где предложат, как минимум, известные и стабильные правила игры. Вон даже Ким уже боком-боком - но придвигается туда же...
tvitov66 03 сентября 2018 | 12:52
andre_klimov: Запад долго запрягает, и из опыта Грузии и Украины гораздо дольше чем длится гибридный отжим территорий ...
andreyoo 03 сентября 2018 | 12:26
andre_klimov: Посмотрите на Польшу - отказалась от российской нефти полностью, провела модернизацию нефтепереработки полностью в ориентировке на не столь загаженую серой и прочим нефть - и сейчас весьма успешна по части нефтехимии.
-- "Иногда лучше жевать, чем говорить"
Вот тебе там в своем кибуце явно скучно, и ты пишешь все и обо всем. А думать уже времени не хватает?
Первое, Беларуси не выгодно отказываться от российской нефти хотя бы потому, что она ей стоит сильно дешевле, по без экспортных пошлин, фактически внутрироссийским ценам.
Второе, модернизация тут вообще ни при чем.
Ну и третье, для нефтехимии как раз "загаженная" нефть зачастую интересней.
andre_klimov 03 сентября 2018 | 12:49
andreyoo:
В Белоруссии дискуссия о российской нефти и модернизации НПЗ прошла уже лет 5 как. Смотрите в инете, читайте, мотайте на ус. Может тогда поймете, почему там цена на нефтепродукты переработки отнюдь не столь низка - если Россия хочет отказаться спонсирожать Белорусию - Белорусии будет нежыгодно покупать тяжелую нефть, глубина переработки которой даже в самой России сейчас, после всех модернизаций - на уровне 80%. Для сравнения - 8 лет назад в Польве, отказавшейся от российской нефти и модернизировавшей свои НПЗ под другие сорта - глубина переработки составила сразу 92%, при этом еще и доля светлых фракций скакнула почти на 25%. Сейчас, по-моему - где-то на уровне 95-96%. При этом, для примера, модернизация НПЗ Ясло окупилась мненее, чем за год.
Итак, берем более дорогую, но более легкую нефть - и имеем на выходе непропорционально больше высокококачественного и дорогого продукта переработки. Профит.
Насчет "более интересней" - это уже к специалистам, причем - не по нефтепереработке явно :))
polba:
Это та самая Польша, в которй нет никакой паники по поводу запланированного прекращения дотаций. Это та Польша, в которой экономика растет ежегодно выше. чем в среднем по Европе. Та самая Польша, которая в 2017 году была по данным ВБ на 44-ом, а по данным ОЭСР - на 33-ем месте по ВВП на душу населения. Для сравнения - Россия заняла 48-е и 38-е места соответственно. Вот это - та самая Польша.
polba 03 сентября 2018 | 12:30
andre_klimov: Очень хороший пример, эта самая Польша.
Та самая Польша, которая ежегодно получает дотаций от ЕС на ОДИННАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ ЕВРО, что составляет пятую часть польского государственного бюджета... Впрочем, они уже сегодня идут исключительно на погашение прежних польских долгов.
И с 2020 года эти дотации прекращаются. И в Польше, по этому поводу царит нехилая такая паника.
fekoff 03 сентября 2018 | 11:55
polba: кормить не надо, нужны реформы и рыночная экономика.
polba 03 сентября 2018 | 12:36
fekoff: Да ну? Вам перечислить страны с "реформами" и "рыночной экономикой" получающие дотаций из ЕС до трети бюджета, или сами посмотрите?
nostradamus68 03 сентября 2018 | 12:45
polba: Деньги из бюджета ЕС и Германия получает (все страны ЕС на самом деле), дальше что?
polba 03 сентября 2018 | 12:54
nostradamus68: Совершенно верно. Получают все. И платят все. Вот только заплаченное и полученное сильно разное. Касаемо конкретно Польши, то платит она чуть более 3 млрд евро, а получает более 14 млрд. Одиннадцать миллиардов - дотации.
А в Германии ровно наоборот - платят почти 20 млрд, а получают 12.
Такое вот "дальше что" получается.
fekoff 03 сентября 2018 | 12:56
polba: есть и такие, но на дотациях без реформ и рынка несоизмеримо больше.
cromwel 03 сентября 2018 | 12:02
mikhail_spb_: сколько батьку не корми, а он всеравно на запад дернет
a_and_ts Александр Симо 03 сентября 2018 | 12:19
mikhail_spb_: Пока запад будет думать - принимать батьку или нет, ихтамнеты до Бреста дойдут, и на ТВ будет сплошнй Белорусьнаш.
timber_head 03 сентября 2018 | 11:36
Зашибись. Поскольку они себя "обеспечивают", то мы не будем развивать собственную промышленность, а будем гнать им по-дешевке сырье. И, наверное, будем, как и бумагу и мебель, сделанные из нашего леса в Европе, морепродукты, сделанные из наших уловов и в Европе, и в Азии, изделия из нашего металла и проч., и проч., покупать в Белоруссии нефтепродукты? Ай, какие мудрые у нас министры!
tprfrund001 03 сентября 2018 | 11:51
timber_head: Российские НПЗ выпускают бензин "Евро-5". Но его почему-то не впускают в Европу. Парадокс!
timber_head 03 сентября 2018 | 12:08
tprfrund001:
Советские времена. Обком в Армении.
Секретарь обкома директору завода: Почему один ваш коньяк на международном конкурсе занял первое место, а другой последнее?!
Директор завода: Слушай, сам удивляюсь... Из одной бочки наливал...
andreyoo 03 сентября 2018 | 12:28
timber_head: Поскольку они себя "обеспечивают", то мы не будем развивать собственную промышленность, ...
--- А что думать либералам запрещают убеждения. Или туда принимают только с отсутствием данной опции.
Чтоб развивать свою промышленность не обязательно поставлять в Белоруссию, можно поставлять напрямую конечным потребителям.
timber_head 03 сентября 2018 | 12:49
andreyoo: Дурашка, так как раз Белоруссия, в данном случае и есть "конечный потребитель", у которого нет своего сырья. А мы ему сырье гоним, а поставлять "конечный продукт" не хотим. Ты совсем не ку-ку, чучелко?
sadda 03 сентября 2018 | 11:39
Лукашенко вместо того чтобы развивать экономику страны лег под Путина. Вот и результат, страна полностью зависит от России.
tvitov66 03 сентября 2018 | 11:50
sadda: а ведь не случайно пропускная способность Северного потока - 2 ровно соответствует «Ямал — Европа». НацЛидеру сегодня проще взять то что от него не защищается, как Украина, зато поднимет упавший рейтиг
timber_head 03 сентября 2018 | 11:53
sadda: Лукашенко поимел Путина по полной программе, получив с него все что мог - от кредитов до продажи "белорусских креветок". А на крымской авантюре ещё и реноме свое в Европе восстановил, где до того он был персоной нон грата.
tvitov66 03 сентября 2018 | 12:17
timber_head: а нацЛидер при этом разместил у него под боком военную базу и отжал газьПрёмУ трубы. Как только Батько дёрнется, то к нему тут же придёт Гиркин вместе со стрелковым оружием ... и гибридно повторит Крым + Донбасс
timber_head 03 сентября 2018 | 12:28
tvitov66:
"придёт Гиркин вместе со стрелковым оружием"
Гиркин уже высказал все, что думает по поводу того, как его подставили. Теперь дураков будет найти гораздо труднее.
"и гибридно повторит Крым + Донбасс"
С Крымом ему повезло - Украина ну никак не ожидала, что ей придется воевать с Россией, а уже на Донбассе он вляпался так, что, думаю, сам не знает как теперь это расхлебывать - и победы не дождешься, и свалить нельзя.
noxepy_88 03 сентября 2018 | 11:49
И это правильно.
blahovdav 03 сентября 2018 | 12:02
noxepy_88: И это правильно.\\\ А свинопуты считают поставки в Лугандонию экономически выгодными??
tprfrund001 03 сентября 2018 | 11:49
А Бацька надеялся, что в РФ не увидят его игр с ЦеЕвропой?
testmeter 03 сентября 2018 | 11:55
tprfrund001: noxepy_88: Знакомый почерк, однако...
Интересно, а скоро в РосСМИ станут писать "на Белоруссии" и там появятся русофобы фошизды-жидошушкевичцы, а также начнут распинать русскоязычных мальчиков в трусиках?
tprfrund001 03 сентября 2018 | 12:07
testmeter: > в РосСМИ станут писать "на Белоруссии"
В РосСМИ работают люди, худо-бедно изучавшие русский язык. Потому всегда будет "В Белоруссии". А вы, укропеец, всегда будете жить НА Украине.
testmeter 03 сентября 2018 | 12:13
tprfrund001: "А вы, укропеец, всегда будете жить НА Украине" /// Мы живем и будем жить В Украине. А ты, мокшанец жило и будешь жить в жопе - НА Московии. Никакого отношения твоя "Россия" к Руси не имеет
timber_head 03 сентября 2018 | 12:56
testmeter: testmeter:
"Мы живем и будем жить В Украине."
Корежить язык по политическим мотивам не является ни признаком ума, ни признаком самостоятельности. Дуракам дали в 90-х дешевую конфетку вы её и обсасываете. Такое же дешевое показушничество как и наши "скрепы" и "особый путь" - ничем от наших дураков в этом смысле не отличаетесь.
andre_klimov 03 сентября 2018 | 12:00
tprfrund001:
А в РФ надеются, что Батька после таких "финтов" останется сватом-братом?Ну-ну... Опять же - в отличие то Украины, в Белорусии - де-факто диктатура. А значит и миндальничать по части отьема активов он не будет. "Положи здесь и пошел вон!" - будет применено ко многим бизнесам, скупленным российскими олигархами.
tvitov66 03 сентября 2018 | 12:23
andre_klimov: я боюсь что у Батьки и спрашивать не будут, а сперва перекроют трубу ... а потом в местные госучреждения придут гиркины со стрелковым ... оружием, ибо база поболее чем в Крыму. А лидеры ЕС тут-же начнут отговаривать Батьку от эскалации и военного сопротивления ... чем это закончится мы уже видели в Грузии и Украине
staglla 03 сентября 2018 | 12:25
andre_klimov:
А сейчас он что - сватбрат?
Да нет же - все усы топорщит грозно.
Кабы он знал, что можно безбоязненно начать сосать бабки у Запада - давно бы уже сосал. Но видимо что-то его останавливает. И не надо рассказывать что его останавливает некая порядочность и любовь к России. Наверняка что-то более прагматичное.
blahovdav 03 сентября 2018 | 12:06
tprfrund001: А Бацька надеялся, что в РФ не увидят его игр с ЦеЕвропой?\\\ Ясен пень, что свинопуту, живущему в ЦеАзии хочется, что бы и у Бацьки сортиры на улице были?
jetsam 03 сентября 2018 | 12:02
тонкий намек \, что пора признать сирию, абхазию, осетию, крым. донбас
и целовать крест на верность непахану-вошьдю-нецарю и сыну его недимона.
timber_head 03 сентября 2018 | 12:03
Кстати, грамотеи из "Эха" - "нецелесообразными", в данном случае, пишется слитно. Вы такие же "профессионалы", как и путинские министры, "мастера слова и языка".
neyexo 03 сентября 2018 | 12:11
ТС только на бумаге.
На все надо спрашивать дазвол
tks 03 сентября 2018 | 12:26
Видимо, бунтует Батько!
Ничего, он себя ещё как покажет, кремлядям и кремлинам, полетят клочки да ошмётки по закоулочкам!
hiryrg 03 сентября 2018 | 12:32
Батька ещё пока не ответил? Наверное для него не очень хорошая новость. Вот интересно, как он ответит?
klink 03 сентября 2018 | 12:34
Как росс. правительство додумалось до того, что и ребёнку ясно?