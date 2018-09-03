В российском правительстве называют экономически не целесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию

Соседняя республика обеспечивает себя полностью за счёт переработки российской нефти, пояснил министр энергетики Александр Новак. Сейчас Москва и Минск согласовывают новые параметры таких поставок.

Ранее Россия предупредила о том, что хочет ограничит беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Белоруссию. Это объяснялось тем, что российский бюджет несёт потери от возможного реэкспорта нефтепродуктов с территории Белоруссии.