Засекреченная часть появилась в российском ВВП после перехода Росстата на новую систему национальных счетов

Речь идёт о расходах на вооружение и интеллектуальную собственность, пишет РБК. На них приходится чуть менее 5 процентов российского ВВП. Засекретить такие данные пришлось по требованию закона о государственной тайне, пояснили газете в Росстате. РБК подсчитал, что речь идёт о чуть более, чем четырёх триллионах рублей.