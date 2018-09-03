Засекреченная часть появилась в российском ВВП после перехода Росстата на новую систему национальных счетов
Речь идёт о расходах на вооружение и интеллектуальную собственность, пишет РБК. На них приходится чуть менее 5 процентов российского ВВП. Засекретить такие данные пришлось по требованию закона о государственной тайне, пояснили газете в Росстате. РБК подсчитал, что речь идёт о чуть более, чем четырёх триллионах рублей.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 03 сентября 2018 | 11:33
Властные жулики, воры и бандиты успели проесть пенсионные денежки россиян, а теперь и вовсе засекретят часть бюджета, предназначенную на распил?
tvitov66 03 сентября 2018 | 11:42
mikhail_spb_: наши мудрые вожди и не догадываются что сие секреты легко высчитать по длине яхты ...
archibald_dandy_esquire 03 сентября 2018 | 11:36
узнать, куда идут расходы засекреченной части в российском ВВАП, можно посмотрев оплачиваемые за рубежом счета "друзей-путина"
vasya_von_smetankin 03 сентября 2018 | 11:43
Нужно вообще всё засекретить, вплоть до Росстата, ВВП и РБК.
А ключик в яйце спрятать чьём-нибудь.
platonnekafrin 03 сентября 2018 | 11:44
Отсутствие интеллекта будет теперь государственной тайной, а его проявление - изменой Родине. С этим ясно. А вот военные расходы стоило бы демонстративно обнажить, добавив к ним для вражеского страха те суммы, что были спиз... ны по всем другим статьям.
aleks50 Алексей Клубников 03 сентября 2018 | 11:50
Бабло осядет в карманах друзей Вовы скрепоносного.
cromwel 03 сентября 2018 | 12:00
От кого эти секреты? От нас? Мы и так все понимаем. Борьба с коррупцией коррупционеров в разгаре.
kp6ic 03 сентября 2018 | 12:07
пенсии не получите, а вот куда деньги лишние мы будет тратить - это секретная тайна. во дают. красиво устроились.
y3emen1 03 сентября 2018 | 12:07
наверное самопровозглашённый нацлидер решил ещё парочку дворцов замутить
neyexo 03 сентября 2018 | 12:07
Это хорошо. В новостях теперь будет проще удваивать ВВП
neyexo 03 сентября 2018 | 12:17
Между прочим, еще при СССР все знали все нужные объемы.
Т.к. известно, сколько выработано энергии - сколько на что пошло и находится разница.
klink 03 сентября 2018 | 12:32
Естественно, что гонка вооружений засекречена. Это для того, чтобы граждане не думали, из-за чего росс. экономика так вяло развивается.