Следователи допрашивают задержанного по подозрению в убийстве полицейского на станции метро «Курская»

Также изучаются записи с камер видеонаблюдения, говорят в СКР.

Неизвестный выстрелил в сотрудника правоохранительных органов накануне около полуночи, когда полицейский остановил его для проверки документов. Каких-либо подробностей о личности подозреваемого пока не сообщается.