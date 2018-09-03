Следователи допрашивают задержанного по подозрению в убийстве полицейского на станции метро «Курская»
Также изучаются записи с камер видеонаблюдения, говорят в СКР.
Неизвестный выстрелил в сотрудника правоохранительных органов накануне около полуночи, когда полицейский остановил его для проверки документов. Каких-либо подробностей о личности подозреваемого пока не сообщается.
Комментарии6
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cattt 03 сентября 2018 | 11:38
Личность уже установили, это лицо самой мирной религии.
vinidbi 03 сентября 2018 | 11:48
cattt: Как всегда об этом ни слова- чтобы ромзанчика видимо не обидеть?!
fastttis 03 сентября 2018 | 11:56
А вопрос прокуратуре и менторуководству! Почему он один в ночное время? Почему без напарника, почему доставлен без досмотра? Народа не хватает? Так я уверен, что на постового 15 начальников и десять проверяющих, которые все в служебной книжке с проверками отметились.. они куда смотрели, они сами не готовы парами ночью службу нести, а не портки протирать.. на их совести смерть эта..
vinidbi 03 сентября 2018 | 11:59
fastttis: Смерть его на тех-кто позволили безвизовый режим для этих обезьян и кто позволяет религии поднимать свою голову в светском государстве-и на тех кто проголосовал за уголовную статью по защите чувств верующих!!!
marsianka_ 03 сентября 2018 | 12:08
Уже задавались вопросом - зачем полицейский проводил "проверку документов" в туалете, где и был найден убитым?
"По словам источника ТАСС, сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене повел задержанного для проверки документов мужчину в туалет.
После этого уборщик обнаружил полицейского убитым на полу в туалете с ранением головы.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/09/2018/5b8cb99d9a79476694425487?from=main"
interim 03 сентября 2018 | 12:11
жонглирование словами и в протоколе фокусники уже допрашивают полицейского, задержанного по подозрению в убийстве..